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Haberler Yaşam TOKİ arsa kura tarihleri 2023: İl il Sosyal Konut TOKİ arsa kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 31.01.2023 19:11 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 19:11

TOKİ arsa kura tarihleri 2023: İl il Sosyal Konut TOKİ arsa kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

TOKİ arsa kura tarihleri Şubat 2023 için belli oldu! Bakan Kurum, paylaşımında, "İlk Evim projemizle 85 günde 71 ilimizde 182 bin 599 yuvamızın sahibini belirledik. Şimdi sırada arsalarımız var. Alt yapısı hazır 1 milyon arsamızın kuralarını çekmeye yarın başlıyoruz. Hayırlı olsun." açıklamalarında bulundu. 'İlk Evim Arsa' 1'nci etap kuraları 1-6 Şubat 2023 tarihleri arasında 13 ilde noter huzurunda gerçekleştirilecek. Toplamda 18.999 hisse ve parsel, hak sahibini bulacak. Peki, TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TOKİ arsa kura tarihleri 2023

TOKİ arsa kura tarihleri 2023: İl il Sosyal Konut TOKİ arsa kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

Bitlis, Bilecik, Kırıkkale, Bayburt, Burdur, Siirt, Kastamonu, Muş, Osmaniye, Mardin, Niğde ve Ankara illeri için TOKİ arsa kura tarihleri belli oldu. Noter huzurunda çekilecek olan, altyapısı hazır 1 milyon arsanın 18.999 hisse ve parseli 6 gün içerisinde vatandaşların olacak. Peki, TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

TOKİ arsa kura tarihleri 2023: İl il Sosyal Konut TOKİ arsa kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

2023 TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Proje kapsamında Mart 2023'e kadar konut, iş yeri arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ardından hak sahipleri belirlenecek.

Başvuruları 10 Ekim - 15 Kasım 2022 tarihleri arasında alınan TOKİ arsa başvuruları için kura çekimi tarihleri belli oldu.

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TOKİ arsa kura tarihleri 2023: İl il Sosyal Konut TOKİ arsa kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

BİRİNCİ ETAP KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde yer alan 1 milyon konut arsası kura çekimlerinin yarın başlayacağını duyurdu.

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından 'İlk Evim Arsa' projesinde kura çekimine yarın başlanacağını açıkladı.

TOKİ arsa kura tarihleri 2023: İl il Sosyal Konut TOKİ arsa kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

Açıklamasında, İlk Evim projemizle 85 günde 71 ilimizde 182 bin 599 yuvamızın sahibini belirledik. Şimdi sırada arsalarımız var. Alt yapısı hazır 1 milyon arsamızın kuralarını çekmeye yarın başlıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

'İlk Evim Arsa' 1'nci etap kuraları 1-6 Şubat 2023 tarihleri arasında 13 ilde noter huzurunda gerçekleştirilecek. Toplamda 18.999 hisse ve parsel, hak sahibini bulacak.

TOKİ arsa kura tarihleri 2023: İl il Sosyal Konut TOKİ arsa kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ

1 Şubat 2023: Bitlis Merkez Müstakil, Bilecik Merkez Müstakil, Kırıkkale Merkez Müstakil, Bayburt Merkez Müstakil, Yozgat Merkez Müstakil.

2 Şubat 2023: Burdur Merkez Müstakil, Siirt Merkez Müstakil, Kastamonu Merkez Müstakil, Muş Merkez Müstakil, Osmaniye Merkez Müstakil.

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