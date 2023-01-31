Haberler Yaşam TOKİ arsa kura tarihleri 2023: İl il Sosyal Konut TOKİ arsa kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

Giriş Tarihi: 31.01.2023 19:11 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 19:11

TOKİ arsa kura tarihleri 2023: İl il Sosyal Konut TOKİ arsa kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

TOKİ arsa kura tarihleri Şubat 2023 için belli oldu! Bakan Kurum, paylaşımında, "İlk Evim projemizle 85 günde 71 ilimizde 182 bin 599 yuvamızın sahibini belirledik. Şimdi sırada arsalarımız var. Alt yapısı hazır 1 milyon arsamızın kuralarını çekmeye yarın başlıyoruz. Hayırlı olsun." açıklamalarında bulundu. 'İlk Evim Arsa' 1'nci etap kuraları 1-6 Şubat 2023 tarihleri arasında 13 ilde noter huzurunda gerçekleştirilecek. Toplamda 18.999 hisse ve parsel, hak sahibini bulacak. Peki, TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TOKİ arsa kura tarihleri 2023