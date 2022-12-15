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Giriş Tarihi: 15.12.2022 11:59 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 11:59

TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi 2022: 81 ilde TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, ayın kaçında?

TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi için araştırmalar hız kazandı. Yüzyılın en büyük sosyal konut projesinde İlk Evim Arsa kuraları için geri sayım devam ediyor. Konut kuraları il bazında çekilmeye devam ederken TOKİ arsa kura sonuçları için heyecan dorukta. Müstakil ve müşterek arsa için başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek, hangi tarihte, kura takvimi belli oldu mu gibi sorulara yanıt arıyor. Noter huzurunda ve canlı yayın ile çekilecek kura tarihleri ve sonuçları gündemde. Peki, 2022 TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, ayın kaçında? İşte, TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi 2022: 81 ilde TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, ayın kaçında?

TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak, kura takvimi belli oldu mu soruları yanıt aramaya devam ediyor. İl il çekilen 250 bin sosyal konut kuraları ardından İlk Evim Arsa kura çekilişi sürecine geçilmesi bekleniyor. Müşterek ve müstakil arsa için başvuruda bulunan binlerce vatandaş, TOKİ arsa kura çekimi tarihleri için geri sayımda. TOKİ arsa hak sahibi belirleme kurası konut kuralarında olduğu gibi noter huzurunda çekilecek olup canlı yayın ile açıklanacak. Peki, 2022 TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek, kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi…

TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi 2022: 81 ilde TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, ayın kaçında?

TOKİ ARSA BAŞVURU SÜRECİ SONA ERDİ!

81 ilde evi olmayan vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak sosyal konut projesi kapsamında yer alan TOKİ arsa başvuruları, 10 Ekim 2022 Pazartesi günü başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 15 Kasım 2022 tarihine kadar uzatılan TOKİ arsa başvuru süreci sona erdi.

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TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi 2022: 81 ilde TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, ayın kaçında?

2022 TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Proje kapsamında Mart 2023'e kadar konut, iş yeri arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ardından hak sahipleri belirlenecek.

TOKİ arsa kura çekimi tarihi henüz açıklanmadı. TOKİ arsa kura takviminin yakın zamanda netlik kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberlerimize eklenecektir.

TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi 2022: 81 ilde TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, ayın kaçında?

HAK SAHİPLİLİĞİ SONRASI 775 SAYILI KANUNA GÖRE TAHSİS SÜRECİ

1) Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir. Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir.

Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.

2- Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınır.

TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi 2022: 81 ilde TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, ayın kaçında?

3- Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılır.

4- a) Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.

b) İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan müşterek (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır.

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