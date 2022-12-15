Haberler Yaşam TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi 2022: 81 ilde TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, ayın kaçında?

Giriş Tarihi: 15.12.2022 11:59 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 11:59

TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi 2022: 81 ilde TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, ayın kaçında?

TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi için araştırmalar hız kazandı. Yüzyılın en büyük sosyal konut projesinde İlk Evim Arsa kuraları için geri sayım devam ediyor. Konut kuraları il bazında çekilmeye devam ederken TOKİ arsa kura sonuçları için heyecan dorukta. Müstakil ve müşterek arsa için başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek, hangi tarihte, kura takvimi belli oldu mu gibi sorulara yanıt arıyor. Noter huzurunda ve canlı yayın ile çekilecek kura tarihleri ve sonuçları gündemde. Peki, 2022 TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, ayın kaçında? İşte, TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…