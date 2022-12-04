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Haberler Yaşam TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2022: TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 04.12.2022 11:29 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 11:30

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2022: TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi arama geçmişlerinde yer almaya devam ediyor. Yüzyılın en büyük sosyal konut projesinde müstakil veya müşterek arsa için başvuru yapan kişiler, TOKİ arsa kura çekimi takvimi ile ilgili gelecek açıklamalara odaklandı. TOKİ arsa kuraları canlı yayında ve noter huzurunda çekilecek olup hak sahipleri, TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden ilan edilecek. Bu kapsamda TOKİ arsa kura çekilişi tarihleri takvimi ile TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı araştırılıyor. Peki, TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor? TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte 2022 TOKİ arsa kura çekimi tarihleri ile TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı.

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2022: TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

TOKİ arsa kura sonuçları ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Türkiye genelinde inşa edilecek konutlar için TOKİ kuraları çekilmeye devam ederken TOKİ arsa kura çekimi tarihleri merak ediliyor. Müstakil arsa veya müşterek arsa için başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ arsa kura çekilişi canlı izle linki ile TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı araştırmalarına hız verdi. Canlı olarak yayınlanacak TOKİ arsa kura çekilişi sonrası TOKİ arsa kura sonuçları kurumun internet adresi üzerinden ilan edilecek. Peki, TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, TOKİ arsa kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte 2022 TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2022: TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

TOKİ ARSA BAŞVURU SÜRECİ SONA ERDİ!

81 ilde evi olmayan vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak sosyal konut projesi kapsamında yer alan TOKİ arsa başvuruları, 10 Ekim 2022 Pazartesi günü başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 15 Kasım 2022 tarihine kadar uzatılan TOKİ arsa başvuru süreci, sona erdi.

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TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2022: TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2022: TOKİ ARSA KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Proje kapsamında Mart 2023'e kadar konut, iş yeri arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ardından hak sahipleri belirlenecek.

TOKİ arsa kura çekimi tarihinin yakın zamanda netlik kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberlerimize eklenecektir.

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2022: TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

HAK SAHİPLİLİĞİ SONRASI 775 SAYILI KANUNA GÖRE TAHSİS SÜRECİ

1) Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir. Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir.

Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.

2- Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınır.

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2022: TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

3- Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılır.

4- a) Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.

b) İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan müşterek (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır.

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