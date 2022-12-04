TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi arama geçmişlerinde yer almaya devam ediyor. Yüzyılın en büyük sosyal konut projesinde müstakil veya müşterek arsa için başvuru yapan kişiler, TOKİ arsa kura çekimi takvimi ile ilgili gelecek açıklamalara odaklandı. TOKİ arsa kuraları canlı yayında ve noter huzurunda çekilecek olup hak sahipleri, TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden ilan edilecek. Bu kapsamda TOKİ arsa kura çekilişi tarihleri takvimi ile TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı araştırılıyor. Peki, TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor? TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte 2022 TOKİ arsa kura çekimi tarihleri ile TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı.