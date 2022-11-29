TOKİ arsa kura çekimi tarihleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde 250 bin konut için TOKİ kura çekimi il il devam ediyor. 2+1 ve 3+1 konutlar için 3. etaba geçilirken TOKİ arsa kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Noter huzurunda yapılacak TOKİ arsa kura çekilişi canlı yayın izle linki ile TOKİ'nin Youtube kanalı üzerinden takip edilebilecek. Bu kapsamda ''TOKİ arsa kura çekimi tarihleri açıklandı mı, ne zaman yapılacak? TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi nasıl öğrenilir?'' soruları gündemdeki yerini koruyor. TOKİ arsa kura çekilişi sonrası nihai isim listesi kurumun resmi sitesi üzerinden paylaşılacak. İşte 2022 TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili tüm bilgiler.