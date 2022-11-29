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Haberler Yaşam TOKİ ARSA KURA TARİHLERİ TAKVİMİ 2022 || TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak, TOKİ arsa kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 29.11.2022 11:21 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 11:21

TOKİ ARSA KURA TARİHLERİ TAKVİMİ 2022 || TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak, TOKİ arsa kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

TOKİ arsa kura çekimi tarihleri için geri sayım başladı. Yüzyılın en büyük sosyal konut projesinde arsa için başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi için gelecek açıklamalara kilitlendi. TOKİ kuraları 2+1 3+1 seçenekli konutlar için devam ederken TOKİ arsa kura çekilişi için heyecan dorukta. TOKİ arsa kuraları noter huzurunda ve canlı olarak çekilecek. Arsa kazanan kişiler, TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı üzerinden öğrenilebilecek. Peki, TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak, TOKİ arsa kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte 2022 TOKİ arsa kura çekimi tarihleri, sonuçları ve konu ile ilgili tüm detaylar.

TOKİ ARSA KURA TARİHLERİ TAKVİMİ 2022 || TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak, TOKİ arsa kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

TOKİ arsa kura çekimi tarihleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde 250 bin konut için TOKİ kura çekimi il il devam ediyor. 2+1 ve 3+1 konutlar için 3. etaba geçilirken TOKİ arsa kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Noter huzurunda yapılacak TOKİ arsa kura çekilişi canlı yayın izle linki ile TOKİ'nin Youtube kanalı üzerinden takip edilebilecek. Bu kapsamda ''TOKİ arsa kura çekimi tarihleri açıklandı mı, ne zaman yapılacak? TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi nasıl öğrenilir?'' soruları gündemdeki yerini koruyor. TOKİ arsa kura çekilişi sonrası nihai isim listesi kurumun resmi sitesi üzerinden paylaşılacak. İşte 2022 TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili tüm bilgiler.

TOKİ ARSA KURA TARİHLERİ TAKVİMİ 2022 || TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak, TOKİ arsa kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

TOKİ ARSA BAŞVURU SÜRECİ SONA ERDİ!

81 ilde evi olmayan vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak sosyal konut projesi kapsamında yer alan TOKİ arsa başvuruları, 10 Ekim 2022 Pazartesi günü başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 15 Kasım 2022 tarihine kadar uzatılan TOKİ arsa başvuru süreci, sona erdi.

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TOKİ ARSA KURA TARİHLERİ TAKVİMİ 2022 || TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak, TOKİ arsa kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ: TOKİ ARSA KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Proje kapsamında Mart 2023'e kadar konut, iş yeri arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ardından hak sahipleri belirlenecek.

TOKİ arsa kura çekimi tarihinin yakın zamanda netlik kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberlerimize eklenecektir.

TOKİ ARSA KURA TARİHLERİ TAKVİMİ 2022 || TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak, TOKİ arsa kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

HAK SAHİPLİLİĞİ SONRASI 775 SAYILI KANUNA GÖRE TAHSİS SÜRECİ

1) Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir. Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir.

Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.

2- Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınır.

TOKİ ARSA KURA TARİHLERİ TAKVİMİ 2022 || TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak, TOKİ arsa kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

3- Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılır.

4- a) Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.

b) İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan müşterek (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır.

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