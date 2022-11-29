TOKİ arsa kura çekimi tarihleri için geri sayım başladı. Yüzyılın en büyük sosyal konut projesinde arsa için başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi için gelecek açıklamalara kilitlendi. TOKİ kuraları 2+1 3+1 seçenekli konutlar için devam ederken TOKİ arsa kura çekilişi için heyecan dorukta. TOKİ arsa kuraları noter huzurunda ve canlı olarak çekilecek. Arsa kazanan kişiler, TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı üzerinden öğrenilebilecek. Peki, TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak, TOKİ arsa kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte 2022 TOKİ arsa kura çekimi tarihleri, sonuçları ve konu ile ilgili tüm detaylar.