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Giriş Tarihi: 29.01.2023 16:58 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 16:58

TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ arsa kura çekimi takvimi belli oldu mu? 2023 Arsa fiyatları ve yerleri

TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek sorusu gündemdeki yerini koruyor. 250 bin sosyal konutun hak sahipleri belirlenirken müşterek ve müstakil arsa başvurusunda bulunanlar İlk Evim arsa kuraları için geri sayıma başladı. TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak ve nasıl öğrenilecek soruları yanıt arıyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde sorgulanan arsa fiyatları ve yerleri sorgulanıyor. Peki, TOKİ arsa kura çekimleri ne zaman, belli oldu mu? İşte, TOKİ arsa kura takvimi 2023…

TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ arsa kura çekimi takvimi belli oldu mu? 2023 Arsa fiyatları ve yerleri

TOKİ arsa kura takvimi başvuruda bulunan adayların gündeminde. İlk Evim arsa etabı sosyal konut yerine arsa tercih edeceklerin araştırmaları ile takip ediliyor. İl il sorgulanan müstakil ve müşterek arsa fiyatları ve yerleri arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Peki, TOKİ arsa kuraları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, 2023 TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama son durum…

TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ arsa kura çekimi takvimi belli oldu mu? 2023 Arsa fiyatları ve yerleri

TOKİ ARSA BAŞVURU SÜRECİ SONA ERDİ

81 ilde evi olmayan vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak sosyal konut projesi kapsamında yer alan TOKİ arsa başvuruları, 10 Ekim 2022 Pazartesi günü başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 15 Kasım 2022 tarihine kadar uzatılan TOKİ arsa başvuru süreci sona erdi.

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TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ arsa kura çekimi takvimi belli oldu mu? 2023 Arsa fiyatları ve yerleri

2023 TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Proje kapsamında Mart 2023'e kadar konut, iş yeri arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ardından hak sahipleri belirlenecek.

TOKİ arsa kura çekimi tarihi henüz açıklanmadı. TOKİ arsa kura takviminin yakın zamanda netlik kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberlerimize eklenecektir.

TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ arsa kura çekimi takvimi belli oldu mu? 2023 Arsa fiyatları ve yerleri

HAK SAHİPLİLİĞİ SONRASI 775 SAYILI KANUNA GÖRE TAHSİS SÜRECİ

1) Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir. Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir.

Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.

2- Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınır.

TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ arsa kura çekimi takvimi belli oldu mu? 2023 Arsa fiyatları ve yerleri

3- Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılır.

4- a) Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.

b) İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan müşterek (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır.

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