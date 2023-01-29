Haberler Yaşam TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ arsa kura çekimi takvimi belli oldu mu? 2023 Arsa fiyatları ve yerleri

Giriş Tarihi: 29.01.2023 16:58 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 16:58

TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek sorusu gündemdeki yerini koruyor. 250 bin sosyal konutun hak sahipleri belirlenirken müşterek ve müstakil arsa başvurusunda bulunanlar İlk Evim arsa kuraları için geri sayıma başladı. TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak ve nasıl öğrenilecek soruları yanıt arıyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde sorgulanan arsa fiyatları ve yerleri sorgulanıyor. Peki, TOKİ arsa kura çekimleri ne zaman, belli oldu mu? İşte, TOKİ arsa kura takvimi 2023…