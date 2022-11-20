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Giriş Tarihi: 20.11.2022 11:24 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 11:27

TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2022 TOKİ arsa kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

TOKİ arsa kura çekimi tarihleri için geri sayım devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ arsa başvuruları, 15 Kasım 2022 tarihinde son buldu. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar, TOKİ arsa kura sonuçları için geri sayıma geçti. TOKİ arsa kura çekimi sonuçları noter huzurunda yapılan ve canlı olarak yayınlanan çekiliş sonrası duyurulacak. Bu doğrultuda, ''TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, tarihler belli oldu mu?'' sorusu yanıt arıyor. Peki, TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek, hangi tarihte? 2022 TOKİ arsa kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, tüm detaylar.

TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2022 TOKİ arsa kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

TOKİ arsa kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvuru sürecinin sona ermesiyle beraber TOKİ arsa kura çekimi tarihleri sorgulanan konular arasında yerini aldı. Başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ arsa başvuru sonuçları için TOKİ'den gelecek açıklamalara kilitlenmiş durumda. Bilindiği üzere hak sahipleri, TOKİ arsa kura çekimi ile belirlenecek olup isim listesi TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden erişime açılacak. Peki, TOKİ arsa kura çekimi ne zaman, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte, 2022 TOKİ arsa kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2022 TOKİ arsa kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

TOKİ ARSA BAŞVURU SÜRECİ SONA ERDİ!

81 ilde evi olmayan vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak sosyal konut projesi kapsamında yer alan TOKİ arsa başvuruları, 10 Ekim 2022 Pazartesi günü başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 15 Kasım 2022 tarihine kadar uzatılan TOKİ arsa başvuru süreci, sona erdi.

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TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2022 TOKİ arsa kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ: TOKİ ARSA KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Proje kapsamında Mart 2023'e kadar konut, iş yeri arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ardından hak sahipleri belirlenecek.

TOKİ arsa kura çekimi tarihinin başvuruların tamamlanmasının ardından netlik kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberlerimize eklenecektir.

TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2022 TOKİ arsa kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

HAK SAHİPLİLİĞİ SONRASI 775 SAYILI KANUNA GÖRE TAHSİS SÜRECİ

1) Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir. Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir.

Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.

2- Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınır.

TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2022 TOKİ arsa kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

3- Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılır.

4- a) Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.

b) İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan müşterek (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır.

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