TOKİ arsa kura çekimi tarihleri için geri sayım devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ arsa başvuruları, 15 Kasım 2022 tarihinde son buldu. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar, TOKİ arsa kura sonuçları için geri sayıma geçti. TOKİ arsa kura çekimi sonuçları noter huzurunda yapılan ve canlı olarak yayınlanan çekiliş sonrası duyurulacak. Bu doğrultuda, ''TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, tarihler belli oldu mu?'' sorusu yanıt arıyor. Peki, TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek, hangi tarihte? 2022 TOKİ arsa kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, tüm detaylar.