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Haberler Yaşam TOKİ arsa ödeme planı 2022: TOKİ arsa ödemeleri nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 15.10.2022 11:36 Güncelleme Tarihi: 15.10.2022 11:38

TOKİ arsa ödeme planı 2022: TOKİ arsa ödemeleri nasıl olacak?

TOKİ arsa ödeme planı hakkında araştırmalar, arsa başvurularının başlamasıyla birlikte hız kazandı. Sosyal konut projesinin ikinci ayağı olan İlk evim arsa projesi başvuruları devam ediyor. TOKİ arsa ödemeleri 2022 hakkında detaylı bilgiler, ilk defa arsa sahibi olmak isteyen vatandaşların ilgi konusu haline geldi. 81 ilde altyapılı arsa satışı ile vatandaşlar, hak kazandığı arsaya kendi evlerini yapabilecek. Peki, TOKİ arsa ödemeleri nasıl olacak? TOKİ arsa ödemeleri sabit mi artacak mı? İşte detaylar…

TOKİ arsa ödeme planı 2022: TOKİ arsa ödemeleri nasıl olacak?

TOKİ arsa ödemeleri nasıl olacak sorusu sıklıkla aratılıyor. TOKİ arsa satışları 81 ilde başladı ve başvurular 7 Kasım 2022 tarihinde sona erecek. Kurada adı çıkan şanslı kişiler, arsalara evlerini dikebilecekler. Başvuruların bitişine az bir süre kala, TOKİ arsa ödeme planı 2022 hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, TOKİ arsa ödemeleri sabit mi kalacak? İşte TOKİ asa ödeme planı 2022 hakkında detaylar…

TOKİ arsa ödeme planı 2022: TOKİ arsa ödemeleri nasıl olacak?

TOKİ ARSA BAŞVURU TARİHLERİ!

TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ilk evim arsa ve ilk işyerim başvuruları, 10 Ekim 2022 tarihinde başladı ve 7 Kasım 2022 tarihinde sona erecek.

e-Devlet üzerinden gerçekleşecek başvurularda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvurular kademeli olarak alınacaktır.

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TOKİ arsa ödeme planı 2022: TOKİ arsa ödemeleri nasıl olacak?

T.C. Kimlik Numarası'nın son hanesi;

0 olan vatandaşlar 10 Ekim 2022 Pazartesi ve 11 Ekim 2022 Salı,

2 olan vatandaşlar 12 Ekim 2022 Çarşamba,

4 olan vatandaşlar 13 Ekim 2022 Perşembe,

6 olan vatandaşlar 14 Ekim 2022 Cuma,

8 olan vatandaşlar 15 Ekim 2022 Cumartesi,

TOKİ arsa ödeme planı 2022: TOKİ arsa ödemeleri nasıl olacak?

16 Ekim 2022 Pazar gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.

TOKİ ARSA BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ arsa ödeme planı 2022: TOKİ arsa ödemeleri nasıl olacak?

ARSA SAYISI 1 MİLYONA ÇIKARILDI!

İlk etapta 100 bin arsa ve 10 bin işyeri, 5 yılda 250 bin arsa ve 50 bin işyeri yapılması planlanıyordu. Gelen yoğun ilgi sonrası arsa sayısında artışa gidildi. Müjdeyi paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 milyon arsanın dar gelirli vatandaşa uygun fiyat ve ödeme şartı ile satılacağını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan "TOKİ, 1 milyon arsa 10 bin işyeri" açıklaması geldi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, TOKİ 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için detayların Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etti.

Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

İlk Evim İlk İş Yerim Projemizde yarın yeni bir gün! 1 milyon arsa 10 bin iş yeri için başvurularımız yarın başlıyor. Kendi işini kurmak, arsaya kendi evini yapmak isteyenler 7 Kasım'a kadar başvurabilir. Detayları Cumhurbaşkanımız Kabine toplantımız sonrası duyuracak.

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