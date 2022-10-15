TOKİ arsa ödeme planı 2022: TOKİ arsa ödemeleri nasıl olacak?

TOKİ arsa ödeme planı hakkında araştırmalar, arsa başvurularının başlamasıyla birlikte hız kazandı. Sosyal konut projesinin ikinci ayağı olan İlk evim arsa projesi başvuruları devam ediyor. TOKİ arsa ödemeleri 2022 hakkında detaylı bilgiler, ilk defa arsa sahibi olmak isteyen vatandaşların ilgi konusu haline geldi. 81 ilde altyapılı arsa satışı ile vatandaşlar, hak kazandığı arsaya kendi evlerini yapabilecek. Peki, TOKİ arsa ödemeleri nasıl olacak? TOKİ arsa ödemeleri sabit mi artacak mı? İşte detaylar…