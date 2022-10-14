TOKİ arsa başvuruları devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesi olan sosyal konutun ikinci ayağı olan İlk Evim Arsa projesine başvurular devam ediyor. Şartları öğrenmek isteyen vatandaşlar TOKİ arsa ödeme planı üzerinde incelemelerini sürdürüyor. 81 ilde altyapılı arsa satışı başlamadan önce başvuruda bulunmak isteyenler TOKİ arsa ödemeleri nasıl olacak, sabit mi sorularına yanıt aramaya başladı. Müstakil arsa ve müşterek arsa olarak ikiye ayrılan projede ödemeler açıklandı. İşte, 2022 TOKİ arsa fiyatları ve taksitleri hakkında merak edilenler…