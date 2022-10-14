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Giriş Tarihi: 14.10.2022 16:43 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 16:43

TOKİ taksitleri sabit mi artacak mı, ödemeler nasıl olacak? 2022 TOKİ arsa fiyatları ile İlk Evim arsa ödeme planı!

TOKİ arsa başvuruları devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesi olan sosyal konutun ikinci ayağı olan İlk Evim Arsa projesine başvurular devam ediyor. Şartları öğrenmek isteyen vatandaşlar TOKİ arsa ödeme planı üzerinde incelemelerini sürdürüyor. 81 ilde altyapılı arsa satışı başlamadan önce başvuruda bulunmak isteyenler TOKİ arsa ödemeleri nasıl olacak, sabit mi sorularına yanıt aramaya başladı. Müstakil arsa ve müşterek arsa olarak ikiye ayrılan projede ödemeler açıklandı. İşte, 2022 TOKİ arsa fiyatları ve taksitleri hakkında merak edilenler…

TOKİ taksitleri sabit mi artacak mı, ödemeler nasıl olacak? 2022 TOKİ arsa fiyatları ile İlk Evim arsa ödeme planı!

TOKİ arsa ödeme planı arama geçmişlerindeki yerini aldı. 2022 İlk Evim Arsa projesi için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar öncelikle taksitleri ve ödeme şartlarını değerlendiriyor. TOKİ arsa ödemeleri nasıl olacak, taksitler sabit mi soruları yanıt arıyor. Uygun fiyata arsa sahibi olmak isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, TOKİ arsa fiyatları ne kadar, arsalar nerede? İşte, arsa listesi ve fiyatları…

TOKİ taksitleri sabit mi artacak mı, ödemeler nasıl olacak? 2022 TOKİ arsa fiyatları ile İlk Evim arsa ödeme planı!

TOKİ ARSA BAŞVURU TARİHLERİ!

TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ilk evim arsa ve ilk işyerim başvuruları, 10 Ekm 2022 tarihinde başladı ve 7 Kasım 2022 tarihinde sona erecek.

e-Devlet üzerinden gerçekleşecek başvurularda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvurular kademeli olarak alınacaktır.

T.C. Kimlik Numarası'nın son hanesi;

0 olan vatandaşlar 10 Ekim 2022 Pazartesi ve 11 Ekim 2022 Salı,

2 olan vatandaşlar 12 Ekim 2022 Çarşamba,

4 olan vatandaşlar 13 Ekim 2022 Perşembe,

6 olan vatandaşlar 14 Ekim 2022 Cuma,

8 olan vatandaşlar 15 Ekim 2022 Cumartesi,

16 Ekim 2022 Pazar gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.

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TOKİ taksitleri sabit mi artacak mı, ödemeler nasıl olacak? 2022 TOKİ arsa fiyatları ile İlk Evim arsa ödeme planı!

ARSA SAYISI 1 MİLYONA ÇIKARILDI!

İlk etapta 100 bin arsa ve 10 bin işyeri, 5 yılda 250 bin arsa ve 50 bin işyeri yapılması planlanıyordu. Gelen yoğun ilgi sonrası arsa sayısında artışa gidildi. Müjdeyi paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 milyon arsanın dar gelirli vatandaşa uygun fiyat ve ödeme şartı ile satılacağını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan "TOKİ, 1 milyon arsa 10 bin işyeri" açıklaması geldi.

TOKİ taksitleri sabit mi artacak mı, ödemeler nasıl olacak? 2022 TOKİ arsa fiyatları ile İlk Evim arsa ödeme planı!

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, TOKİ 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için detayların Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etti.

Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

İlk Evim İlk İş Yerim Projemizde yarın yeni bir gün! 1 milyon arsa 10 bin iş yeri için başvurularımız yarın başlıyor. Kendi işini kurmak, arsaya kendi evini yapmak isteyenler 7 Kasım'a kadar başvurabilir. Detayları Cumhurbaşkanımız Kabine toplantımız sonrası duyuracak.

TOKİ taksitleri sabit mi artacak mı, ödemeler nasıl olacak? 2022 TOKİ arsa fiyatları ile İlk Evim arsa ödeme planı!

ARSA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Proje kapsamında iki çeşit arsa yer alıyor: Müstakil arsa ve müşterek arsa.

Müstakil arsalar yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 ila 500 metrekare arasında değişecek. Brüt 150 metrekare konut yapmaya uygun arsa olacak.

Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak.

Müşterek arsa ise yüzölçümü değişiklik gösteren, plan yapılaşma koşullarına göre toplu yapı yapmaya müsait, birden fazla hissedarı olan arsa olarak sunulacak.

Hisseli arsalar 112 bin 500'den başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak.

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