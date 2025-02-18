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Giriş Tarihi: 18.02.2025 07:22 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 07:26

TOKİ arsa satışı açık arttırma ne zaman, hangi illerde, nasıl başvurulur? Tarihler belli oldu! 50 ilde 818 arsa...

TOKİ, 50 ilde toplam 818 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Konut, ticaret, sanayi, tarım, eğitim ve sağlık gibi farklı kullanım alanlarına sahip arsalar için ödeme seçenekleri de açıklandı. Arsaların peşin alımlarında yüzde 15 indirim uygulanacak. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illeri kapsıyor, başvurular nasıl gerçekleştirilecek? İşte detaylar...

TOKİ arsa satışı açık arttırma ne zaman, hangi illerde, nasıl başvurulur? Tarihler belli oldu! 50 ilde 818 arsa...

TOKİ, arsa sahibi olmak isteyenler için yeni bir satış sürecini başlatıyor. 50 farklı ilde yer alan 818 arsa, açık artırma ile yatırımcılara sunulacak. Yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade gibi ödeme seçeneklerinin sunulduğu satışlarda, peşin alımlara özel indirim de uygulanacak. İşte, TOKİ arsa satışıyla ilgili detaylar...

TOKİ arsa satışı açık arttırma ne zaman, hangi illerde, nasıl başvurulur? Tarihler belli oldu! 50 ilde 818 arsa...

TOKİ ARSA SATIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 50 ilde 818 arsayı 19-20-21 Şubat 2025 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak.

Açık artırmalar saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internet üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

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TOKİ arsa satışı açık arttırma ne zaman, hangi illerde, nasıl başvurulur? Tarihler belli oldu! 50 ilde 818 arsa...

TOKİ ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI

Alıcılar; konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek.

Ayrıca arsaların peşin alımlarında yüzde 15 indirim uygulanacak.

TOKİ arsa satışı açık arttırma ne zaman, hangi illerde, nasıl başvurulur? Tarihler belli oldu! 50 ilde 818 arsa...

TOKİ ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE OLACAK?

Muhammen bedeli 18 milyar 331 milyon 905 bin 164 lira olan toplam 5 milyon 417 bin 727 m2 büyüklüğündeki Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Yalova'da bulunan 818 arsa, açık artırmayla satılacak.

TOKİ arsa satışı açık arttırma ne zaman, hangi illerde, nasıl başvurulur? Tarihler belli oldu! 50 ilde 818 arsa...

Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ulaşabilirsiniz.

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