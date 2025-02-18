TOKİ arsa satışı açık arttırma ne zaman, hangi illerde, nasıl başvurulur? Tarihler belli oldu! 50 ilde 818 arsa...

TOKİ, arsa sahibi olmak isteyenler için yeni bir satış sürecini başlatıyor. 50 farklı ilde yer alan 818 arsa, açık artırma ile yatırımcılara sunulacak. Yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade gibi ödeme seçeneklerinin sunulduğu satışlarda, peşin alımlara özel indirim de uygulanacak. İşte, TOKİ arsa satışıyla ilgili detaylar...