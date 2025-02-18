TOKİ arsa satışı açık arttırma ne zaman, hangi illerde, nasıl başvurulur? Tarihler belli oldu! 50 ilde 818 arsa...

TOKİ ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE OLACAK?
Muhammen bedeli 18 milyar 331 milyon 905 bin 164 lira olan toplam 5 milyon 417 bin 727 m2 büyüklüğündeki Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Yalova'da bulunan 818 arsa, açık artırmayla satılacak.