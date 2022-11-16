TOKİ arsa ve iş yeri kura çekimi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2022 TOKİ arsa ve iş yeri kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

TOKİ arsa ve iş yeri kura çekimi tarihleri araştırılıyor. Yüzyılın en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ arsa ve iş yeri başvuruları, 15 Kasım 2022 tarihi itibarıyla tamamlandı. Başvuruların sona ermesinin ardından gözler TOKİ arsa ve iş yeri kura çekiliş tarihlerine çevrildi. Bu kapsamda ilk yeri ve arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlar, ''TOKİ arsa ve iş yeri kura çekimi ne zaman başlıyor, hangi tarihte?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, TOKİ arsa ve iş yeri kura çekilişi ne zaman yapılacak, tarihler belli oldu mu? 2022 TOKİ arsa ve iş yeri kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, detaylar.