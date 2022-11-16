Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TOKİ arsa ve iş yeri kura çekimi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2022 TOKİ arsa ve iş yeri kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 16.11.2022 11:32 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 11:32

TOKİ arsa ve iş yeri kura çekimi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2022 TOKİ arsa ve iş yeri kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

TOKİ arsa ve iş yeri kura çekimi tarihleri araştırılıyor. Yüzyılın en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ arsa ve iş yeri başvuruları, 15 Kasım 2022 tarihi itibarıyla tamamlandı. Başvuruların sona ermesinin ardından gözler TOKİ arsa ve iş yeri kura çekiliş tarihlerine çevrildi. Bu kapsamda ilk yeri ve arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlar, ''TOKİ arsa ve iş yeri kura çekimi ne zaman başlıyor, hangi tarihte?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, TOKİ arsa ve iş yeri kura çekilişi ne zaman yapılacak, tarihler belli oldu mu? 2022 TOKİ arsa ve iş yeri kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, detaylar.

TOKİ arsa ve iş yeri kura çekimi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2022 TOKİ arsa ve iş yeri kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla uzatılan TOKİ arsa ve iş yeri başvuru süreci, 15 Kasım 2022 tarihinde son buldu. Başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar, TOKİ arsa ve iş yeri başvuru sonuçları için geri sayıma geçti. 2+1 ve 3+1 konutlar için TOKİ kura çekilişi tüm hızıyla devam ederken TOKİ arsa ve iş yeri kura çekimi tarihleri de sorgulanan konular arasında yerini aldı. Peki, TOKİ arsa ve iş yeri kura çekilişi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2022 TOKİ arsa ve iş yeri kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, TOKİ arsa ve iş yeri kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

TOKİ arsa ve iş yeri kura çekimi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2022 TOKİ arsa ve iş yeri kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

TOKİ ARSA VE İŞ YERİ BAŞVURU SÜRECİ SONA ERDİ!

81 ilde evi olmayan vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak TOKİ sosyal konut projesi kapsamında yer alan arsa ve iş yeri başvuruları, 10 Ekim 2022 Pazartesi günü başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 15 Kasım 2022 tarihine kadar uzatılan TOKİ arsa ve iş yeri başvuru süreci, sona erdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ arsa ve iş yeri kura çekimi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2022 TOKİ arsa ve iş yeri kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

TOKİ ARSA VE İŞ YERİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ: TOKİ ARSA VE İŞ YERİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Proje kapsamında Mart 2023'e kadar konut, iş yeri arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ardından hak sahipleri belirlenecek.

TOKİ arsa ve iş yeri kura çekimi tarihinin başvuruların tamamlanmasının ardından netlik kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberlerimize eklenecektir.

TOKİ arsa ve iş yeri kura çekimi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2022 TOKİ arsa ve iş yeri kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

HAK SAHİPLİLİĞİ SONRASI 775 SAYILI KANUNA GÖRE TAHSİS SÜRECİ

1) Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir. Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir.

Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.

2- Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınır.

3- Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılır.

TOKİ arsa ve iş yeri kura çekimi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2022 TOKİ arsa ve iş yeri kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

4- a) Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.

b) İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan müşterek (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır.

Kura sonrası bu taşınmazlardaki hak sahipleri de müşterek müracaatları sebebiyle aynı arsa içerisindeki diğer ortakları ile tapu senedinin tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır.
Tahsis sahipleri belirtilen inşaat yapma şartlarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder.

Bu şarta uymayanlardan tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm alınmasına gerek olmaksızın ödemiş olduğu bir bedel var ise %10'u kesilerek kalan meblağ iade edilerek geri alınır.

5- İlk Evim Arsa Projesi kapsamında yapılan tüm işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
Tapu devri esnasında döner sermaye harcı, tahsis sahibi tarafından ödenir.

SON DAKİKA