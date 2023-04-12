TOKİ Aydın, Bitlis, Gümüşhane arsa kura çekimi canlı izle 2023: TOKİ Aydın, Bitlis, Gümüşhane arsa kura sonuçları müstakil isim listesi sorgulama

TOKİ Aydın, Bitlis, Gümüşhane arsa kura sonuçları 2023 bugün açıklanıyor. İlk Evim Arsa kura takvimi ile 12 Nisan Çarşamba bugün Aydın Didim, Germencik, Koçarlı, Köşk, Nazilli ilçelerinde 575; Bitlis Ahlat, Tatvan ilçelerinde 205; Gümüşhane Kelkit, Köse, Kürtün, Şiran, Torul ilçelerinde ise 150 müstakil arsa hak sahibini bulacak. TOKİ Aydın, Bitlis, Gümüşhane kura çekimi canlı izle Youtube ekranı üzerinden takip edilebilecek. Müstakil arsa isim listesi ve TOKİ arsa sonuçları e devlet kura sonucu sorgulama ekranı üzerinden de kontrol edilebilecek. Peki, TOKİ Aydın, Bitlis, Gümüşhane arsa kura sonuçları 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…