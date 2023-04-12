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Haberler Yaşam TOKİ Aydın, Bitlis, Gümüşhane arsa kura çekimi canlı izle 2023: TOKİ Aydın, Bitlis, Gümüşhane arsa kura sonuçları müstakil isim listesi sorgulama
Giriş Tarihi: 12.04.2023 09:51 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 09:53

TOKİ Aydın, Bitlis, Gümüşhane arsa kura çekimi canlı izle 2023: TOKİ Aydın, Bitlis, Gümüşhane arsa kura sonuçları müstakil isim listesi sorgulama

TOKİ Aydın, Bitlis, Gümüşhane arsa kura sonuçları 2023 bugün açıklanıyor. İlk Evim Arsa kura takvimi ile 12 Nisan Çarşamba bugün Aydın Didim, Germencik, Koçarlı, Köşk, Nazilli ilçelerinde 575; Bitlis Ahlat, Tatvan ilçelerinde 205; Gümüşhane Kelkit, Köse, Kürtün, Şiran, Torul ilçelerinde ise 150 müstakil arsa hak sahibini bulacak. TOKİ Aydın, Bitlis, Gümüşhane kura çekimi canlı izle Youtube ekranı üzerinden takip edilebilecek. Müstakil arsa isim listesi ve TOKİ arsa sonuçları e devlet kura sonucu sorgulama ekranı üzerinden de kontrol edilebilecek. Peki, TOKİ Aydın, Bitlis, Gümüşhane arsa kura sonuçları 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

TOKİ Aydın, Bitlis, Gümüşhane arsa kura çekimi canlı izle 2023: TOKİ Aydın, Bitlis, Gümüşhane arsa kura sonuçları müstakil isim listesi sorgulama

İlk Evim Arsa kuraları 3. Etap ile devam ediyor. Güncellenen arsa kura takvimi sonrası TOKİ Aydın, Bitlis, Gümüşhane sonuçları isim listesi araştırmaları başladı. Takvime göre, 12 Nisan Çarşamba bugün Aydın'da 575, Bitlis'te 205, Gümüşhane'de ise 150 olmak üzere toplam 930 altyapılı müstakil arsanın hak sahibi belirlenecek. Başvuru sahipleri, arsa sahibi olup olmadığını TOKİ Aydın, Bitlis, Gümüşhane arsa kura çekimi canlı izle ekranı ile öğrenilebilecek. İşte, 12 Nisan 2023 TOKİ Aydın, Bitlis, Gümüşhane arsa kura sonuçları 2023 sorgulama e-devlet ekranı ve isim listesi…

TOKİ Aydın, Bitlis, Gümüşhane arsa kura çekimi canlı izle 2023: TOKİ Aydın, Bitlis, Gümüşhane arsa kura sonuçları müstakil isim listesi sorgulama

3. ETAP TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ NİSAN TAKVİMİ 2023

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ''İlk Evim'', ''İlk İş Yerim'' ve ''İlk Evim Arsa'' için kuralarına devam ediyor.

1 milyon konut arsası için TOKİ kura çekimi tarihleri 3. Etap takvimi belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni kura tarihlerini açıkladı.

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TOKİ Aydın, Bitlis, Gümüşhane arsa kura çekimi canlı izle 2023: TOKİ Aydın, Bitlis, Gümüşhane arsa kura sonuçları müstakil isim listesi sorgulama

''İlk Evim Arsa'' 3'üncü etap TOKİ arsa kura çekimi 10-28 Nisan 2023 tarihleri arasında noter huzurunda gerçekleşecek.

Çekilişlerin tamamlanmasının ardından 55 ilde toplamda 39 bin 380 arsa hak sahipleri ile buluşacak.

12 Nisan bugün Amasya, Artvin, Aydın, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Giresun, Gümüşhane'de arsa listesi belirleniyor.

İşte, canlı yayın ve kurası çekilecek o iller:

TOKİ Aydın, Bitlis, Gümüşhane arsa kura çekimi canlı izle 2023: TOKİ Aydın, Bitlis, Gümüşhane arsa kura sonuçları müstakil isim listesi sorgulama

TOKİ AYDIN, BİTLİS, GÜMÜŞHANE MÜSTAKİL ARSA KURA ÇEKİMİ BUGÜN!

Aydın Didim, Germencik, Koçarlı, Köşk, Nazilli ilçelerinde 575; Bitlis Ahlat, Tatvan ilçelerinde 205; Gümüşhane Kelkit, Köse, Kürtün, Şiran, Torul ilçelerinde ise 150 olmak üzere toplam 930 müstakil arsa kura çekimi 12 Nisan 2023 Çarşamba bugün gerçekleşecek.

Aydın, Bitlis, Gümüşhane arsa kuraları, saat 13.30'da başlayacak. Kura çekilişi ardından sonuçlar e-devlet ekranı üzerinden araştırılacak.

Sonuçların sistemde yer almasının öncesinde isim listesi canlı yayın ile yansıyacak.

TOKİ Aydın, Bitlis, Gümüşhane arsa kura çekimi canlı izle 2023: TOKİ Aydın, Bitlis, Gümüşhane arsa kura sonuçları müstakil isim listesi sorgulama

TOKİ AYDIN ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ BİTLİS ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ GÜMÜŞHANE ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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