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Haberler Yaşam AYDIN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | 2023 TOKİ Aydın Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova kura sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 30.01.2023 07:50 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 07:50

AYDIN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | 2023 TOKİ Aydın Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova kura sonuçları sorgulama

TOKİ Aydın kura sonuçları 2023 isim listesi sorgulanmaya başladı. 250 bin sosyal konutun hak sahibi belirleme kurasında sıra yeni illerde. 30 Ocak Pazartesi Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova ilçelerinde çekilecek Aydın TOKİ kura çekimi canlı yayın izle ekranı ile Youtube üzerinden takip edilecek. Yarın da devam edecek kura çekilişi şehit ailesi, gazi, engelli, emekli, genç kategorilerinde kendini gösterecek. Peki, Aydın TOKİ kura sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, Aydın TOKİ çekilişi sonuçları 2+1 3+1 listesi…

AYDIN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | 2023 TOKİ Aydın Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova kura sonuçları sorgulama

Aydın TOKİ kura çekimi canlı yayın izle ekranı ile takip ediliyor. Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova, Çine, Bozdoğan, Karacasu, Koçarlı, Karpuzlu, Buharkent, Didim, Germencik ilçelerinde yükselecek sosyal konutlar bir bir hak sahiplerini bulacak. TOKİ Aydın kura sonuçları sorgulama 30 Ocak bugün başlıyor. Peki, Aydın TOKİ kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2023 Aydın TOKİ sonuçları sorgulama…

AYDIN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | 2023 TOKİ Aydın Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova kura sonuçları sorgulama

TOKİ AYDIN ÇEKİLİŞİ BAŞLIYOR!

TOKİ kura takvimine göre 30 Ocak bugün Balıkesir ve Aydın kuraları çekiliyor.

Bugün; TOKİ Aydın Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova kura sonuçları belli oluyor.

İşte, canlı yayın:

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AYDIN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | 2023 TOKİ Aydın Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova kura sonuçları sorgulama

AYDIN TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE

Aşağıda yer alan linkle kura çekimini canlı yayınla izleyebilirsiniz.

TOKİ AYDIN KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

AYDIN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | 2023 TOKİ Aydın Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova kura sonuçları sorgulama

TOKİ AYDIN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova, Çine, Bozdoğan, Karacasu, Koçarlı, Karpuzlu, Buharkent, Didim, Germencik ilçelerinde kura ile belirlenecek 3 bin 72 konut hak sahiplerini buluyor.

Çekiliş, 30-31 Ocak 2023 tarihlerinde saat 10.00'da başlayacak. Beklenen kura çekilişi Dr. Hidayet Sayın Salonu'nda gerçekleştirilecek.

İşte, ilçe ilçe tarihler:

AYDIN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | 2023 TOKİ Aydın Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova kura sonuçları sorgulama

30 Ocak: Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova

31 Ocak: Çine, Bozdoğan, Karacasu, Koçarlı, Karpuzlu

NOT: Buharkent, Didim ve Germencik ilçelerinde başvuru sayısı az olduğundan hak sahipliği kurası çekilmeyecek.

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