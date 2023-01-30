Haberler Yaşam AYDIN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | 2023 TOKİ Aydın Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova kura sonuçları sorgulama

Giriş Tarihi: 30.01.2023 07:50 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 07:50

AYDIN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | 2023 TOKİ Aydın Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova kura sonuçları sorgulama

TOKİ Aydın kura sonuçları 2023 isim listesi sorgulanmaya başladı. 250 bin sosyal konutun hak sahibi belirleme kurasında sıra yeni illerde. 30 Ocak Pazartesi Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova ilçelerinde çekilecek Aydın TOKİ kura çekimi canlı yayın izle ekranı ile Youtube üzerinden takip edilecek. Yarın da devam edecek kura çekilişi şehit ailesi, gazi, engelli, emekli, genç kategorilerinde kendini gösterecek. Peki, Aydın TOKİ kura sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, Aydın TOKİ çekilişi sonuçları 2+1 3+1 listesi…