Haberler Yaşam TOKİ Balıkesir çekilişi canlı yayın izle | 30 Ocak TOKİ Balıkesir kura sonuçları sorgulama

Giriş Tarihi: 30.01.2023 06:18 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 06:20

TOKİ Balıkesir çekilişi canlı yayın izle | 30 Ocak TOKİ Balıkesir kura sonuçları sorgulama

TOKİ Balıkesir sonuçları sorgulama işlemleri başladı. Geçtiğimiz gün Altıeylül kura sonuçları ile başlayan araştırmalar 30 Ocak bugün Ayvalık, Bandırma, Havran, İvrindi, Bigadiç için sorgulanıyor. TOKİ Balıkesir kura çekilişi canlı yayın izle ekranı ile Youtube üzerinden takip ediliyor. 2+1 3+1 isim listesi engelli, emekli, genç kategorilerinde çekilen kuralar ardından belli oluyor. 2023 Balıkesir TOKİ kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, TOKİ Balıkesir sonuçları ve canlı kura çekimi…