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Haberler Yaşam TOKİ Balıkesir çekilişi canlı yayın izle | 30 Ocak TOKİ Balıkesir kura sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 30.01.2023 06:18 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 06:20

TOKİ Balıkesir çekilişi canlı yayın izle | 30 Ocak TOKİ Balıkesir kura sonuçları sorgulama

TOKİ Balıkesir sonuçları sorgulama işlemleri başladı. Geçtiğimiz gün Altıeylül kura sonuçları ile başlayan araştırmalar 30 Ocak bugün Ayvalık, Bandırma, Havran, İvrindi, Bigadiç için sorgulanıyor. TOKİ Balıkesir kura çekilişi canlı yayın izle ekranı ile Youtube üzerinden takip ediliyor. 2+1 3+1 isim listesi engelli, emekli, genç kategorilerinde çekilen kuralar ardından belli oluyor. 2023 Balıkesir TOKİ kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, TOKİ Balıkesir sonuçları ve canlı kura çekimi…

TOKİ Balıkesir çekilişi canlı yayın izle | 30 Ocak TOKİ Balıkesir kura sonuçları sorgulama

Balıkesir TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ziyaret edilmeye başladı. Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Havran, İvrindi, Bigadiç, Sındırgı, Susurluk, Dursunbey, Marmara, Balya, Savaştepe ilçelerinde çekilen TOKİ Balıkesir kura çekimi canlı izle ekranı başında toplanıldı. Başvuruda bulunan vatandaşlar TOKİ Balıkesir sonuçları isim listesi araştırmasına çıktı. İşte, 30 Ocak Pazartesi sonuçlar…

TOKİ Balıkesir çekilişi canlı yayın izle | 30 Ocak TOKİ Balıkesir kura sonuçları sorgulama

TOKİ BALIKESİR ÇEKİLİŞİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi 7. Etap kura takvimi başladı. 30 Ocak bugün Balıkesir TOKİ kura çekilişi devam ediyor.

Takvime göre bugün TOKİ Balıkesir Ayvalık, Bandırma, Havran, İvrindi, Bigadiç kura sonuçları belli oluyor.

İşte, canlı yayın:

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TOKİ Balıkesir çekilişi canlı yayın izle | 30 Ocak TOKİ Balıkesir kura sonuçları sorgulama

BALIKESİR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE

Aşağıda yer alan linkle kura çekimini canlı yayınla izleyebilirsiniz.

TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ Balıkesir çekilişi canlı yayın izle | 30 Ocak TOKİ Balıkesir kura sonuçları sorgulama

TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

3 bin 975 konut Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Havran, İvrindi, Bigadiç, Sındırgı, Susurluk, Dursunbey, Marmara, Balya, Savaştepe ilçelerinde çekilecekhak sahiplerini bulacak.

TOKİ Balıkesir çekilişi 29-31 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Kuralar her gün saat 10.00'da başlayacak.

İşte ilçe ilçe tarihler:

TOKİ Balıkesir çekilişi canlı yayın izle | 30 Ocak TOKİ Balıkesir kura sonuçları sorgulama

29 Ocak 2023: Altıeylül

30 Ocak 2023: Ayvalık, Bandırma, Havran, İvrindi, Bigadiç

31 Ocak 2023: Sındırgı, Susurluk, Dursunbey, Marmara

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