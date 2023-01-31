Haberler Yaşam TOKİ Balıkesir kura çekimi canlı izle! TOKİ Balıkesir kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgula ekranı

Giriş Tarihi: 31.01.2023 08:23 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 08:23

TOKİ Balıkesir kura çekimi canlı izle! TOKİ Balıkesir kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgula ekranı

Marmara Bölgesi'nin Güney Marmara Bölümü'nde yer alan Balıkesir TOKİ kura çekimi sonuçları binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Ayvalık, Bandırma, Havran, İvrindi, Bigadiç, ilçelerinde çekiliş yapıldı. TOKİ Balıkesir kura çekimi 31 Ocak Salı günü Sındırgı 240, Susurluk 300, Dursunbey 150, Marmara 140 konut için canlı yayın gerçekleşecek. 7.etapta toplam 12 ilde 36 bin 568 hak sahibi belirlenecek. İstanbul ve İzmir kura tarihleri henüz belli olmadı. Peki TOKİ Balıkesir kura çekimi canlı nasıl ve nereden izlenir? 2023 TOKİ Balıkesir kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgula ekranı ile ilgili tüm detaylar…