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Haberler Yaşam TOKİ Balıkesir kura çekimi canlı izle! TOKİ Balıkesir kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgula ekranı
Giriş Tarihi: 31.01.2023 08:23 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 08:23

TOKİ Balıkesir kura çekimi canlı izle! TOKİ Balıkesir kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgula ekranı

Marmara Bölgesi'nin Güney Marmara Bölümü'nde yer alan Balıkesir TOKİ kura çekimi sonuçları binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Ayvalık, Bandırma, Havran, İvrindi, Bigadiç, ilçelerinde çekiliş yapıldı. TOKİ Balıkesir kura çekimi 31 Ocak Salı günü Sındırgı 240, Susurluk 300, Dursunbey 150, Marmara 140 konut için canlı yayın gerçekleşecek. 7.etapta toplam 12 ilde 36 bin 568 hak sahibi belirlenecek. İstanbul ve İzmir kura tarihleri henüz belli olmadı. Peki TOKİ Balıkesir kura çekimi canlı nasıl ve nereden izlenir? 2023 TOKİ Balıkesir kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgula ekranı ile ilgili tüm detaylar…

TOKİ Balıkesir kura çekimi canlı izle! TOKİ Balıkesir kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgula ekranı

TOKİ Balıkesir kura sonuçları ve kura çekimi binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Sındırgı 240, Susurluk 300, Dursunbey 150 ilçelerinin hak sahipleri belirlenecek. 23 Ocak - 8 Şubat tarihleri arasında 12 ilde 36 bin 568 konut için yapılacak olan 7. etap kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. Peki TOKİ Balıkesir kura çekimi canlı nasıl ve nereden izlenir? 2023 TOKİ Balıkesir kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgula ekranı

TOKİ Balıkesir kura çekimi canlı izle! TOKİ Balıkesir kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgula ekranı

TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Balıkesir TOKİ 3 bin 975 konut kurası çekilişi Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Havran, İvrindi, Bigadiç, Sındırgı, Susurluk, Dursunbey, Marmara, Balya, Savaştepe ilçeleri için 29-31 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. 29-30 Ocak tarihlerinde tamamlanan ilçelerin ardından 31 Ocak'ta Sındırgı, Susurluk, Dursunbey ve Marmara ilçelerinde çekiliş yapılacak.

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TOKİ Balıkesir kura çekimi canlı izle! TOKİ Balıkesir kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgula ekranı

TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

Balıkesir TOKİ kura çekilişi ilçe ilçe şu tarihlerde yapılacak.

SINDIRGI – 31 Ocak – Saat: 10:00

SUSURLUK – 31 Ocak – Saat: 10:00

DURSUNBEY – 31 Ocak – Saat: 10:00

MARMARA – 31 Ocak - Saat: 10:00

BALYA – BAŞVURU SAYISI AZ, KURA ÇEKİLMEYECEK

SAVAŞTEPE – BAŞVURU SAYISI AZ, KURA ÇEKİLMEYECEK

TOKİ Balıkesir kura çekimi canlı izle! TOKİ Balıkesir kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgula ekranı

BALIKESİR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE

Aşağıda yer alan linkle kura çekimini canlı yayınla izleyebilirsiniz.

TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | TIKLAYINIZ

BALIKESİR TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA

Aşağıda bulunan linkle kura sonucunuzu sorgulayabilirsiniz.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ Balıkesir kura çekimi canlı izle! TOKİ Balıkesir kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgula ekranı
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