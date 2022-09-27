TOKİ başvuru sayısı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı Kararları’nda açıklandı! TOKİ’ye kaç kişi başvurdu?

Ülkemizin 81 vilayetinde ve ilçelerinde insanlarımızı ev sahibi yapmak için yürüttüğümüz konut projelerini yeni bir kampanya ile başlattık. Toplamda 500 bin sosyal konut, 250 bin konut arsası ve 50 bin işyerini kapsıyor. İlk etapta 250 bin konut, 100 bin konut arsası, 10 bin iş yerini iki yıl içinde bitirmeyi planlıyoruz.