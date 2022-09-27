TOKİ başvuru sayısı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı Kararları’nda açıklandı! TOKİ’ye kaç kişi başvurdu?

TOKİ sosyal konut projesi, halka tanıtılmasından beri büyük rağbet görmüş durumda. 81 ilde ilk olarak 250 bin konut yurt genelinde inşa edilecek. Herkes bu konu hakkında konuşuyorken vatandaşlar, kurada isimlerinin çıkma ihtimalini hesaplama için TOKİ'ye kaç kişi başvurdu, TOKİ başvuru sayısı ne kadar sorularını yöneltti. 1 hafta önce Bakan Kurum 3,5 milyona yaklaştığını söylerken, şimdiyse rakam bir hayli arttı. Peki, TOKİ sosyal konuta kaç kişi başvurdu? İşte TOKİ başvuru sayısı hakkında detaylar…