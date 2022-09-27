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Haberler Yaşam TOKİ başvuru sayısı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı Kararları'nda açıklandı! TOKİ’ye kaç kişi başvurdu?
Giriş Tarihi: 27.09.2022 09:09 Güncelleme Tarihi: 27.09.2022 09:10

TOKİ başvuru sayısı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı Kararları'nda açıklandı! TOKİ’ye kaç kişi başvurdu?

TOKİ sosyal konut projesi, halka tanıtılmasından beri büyük rağbet görmüş durumda. 81 ilde ilk olarak 250 bin konut yurt genelinde inşa edilecek. Herkes bu konu hakkında konuşuyorken vatandaşlar, kurada isimlerinin çıkma ihtimalini hesaplama için TOKİ'ye kaç kişi başvurdu, TOKİ başvuru sayısı ne kadar sorularını yöneltti. 1 hafta önce Bakan Kurum 3,5 milyona yaklaştığını söylerken, şimdiyse rakam bir hayli arttı. Peki, TOKİ sosyal konuta kaç kişi başvurdu? İşte TOKİ başvuru sayısı hakkında detaylar…

TOKİ başvuru sayısı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı Kararları’nda açıklandı! TOKİ’ye kaç kişi başvurdu?

TOKİ başvuru sayısı hakkında vatandaşlar sürekli olarak araştırma yapıyor. TOKİ kurada kendilerine çıkma ihtimali üzerine TOKİ'ye kaç kişi başvurdu sorusu yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı Kararları dahilinde yaptığı açıklamada TOKİ'ye kaç kişi başvurdu sorusuna cevap verdi. İşte TOKİ başvuru sayısı hakkında detaylar…

TOKİ başvuru sayısı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı Kararları’nda açıklandı! TOKİ’ye kaç kişi başvurdu?

TOKİ'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ'ye kaç kişi başvurdu sorularına dün, Kabine Toplantısı Kararları'nda yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ başvuru sayısının 5 milyona yaklaştığını bildirdi. Açıklama şu şekilde:

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TOKİ başvuru sayısı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı Kararları’nda açıklandı! TOKİ’ye kaç kişi başvurdu?

Ülkemizin 81 vilayetinde ve ilçelerinde insanlarımızı ev sahibi yapmak için yürüttüğümüz konut projelerini yeni bir kampanya ile başlattık. Toplamda 500 bin sosyal konut, 250 bin konut arsası ve 50 bin işyerini kapsıyor. İlk etapta 250 bin konut, 100 bin konut arsası, 10 bin iş yerini iki yıl içinde bitirmeyi planlıyoruz.

TOKİ başvuru sayısı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı Kararları’nda açıklandı! TOKİ’ye kaç kişi başvurdu?

Talep toplama süreci önümüzdeki ay sonuna kadar devam edecek. İlk temeli 25 Ekim'de atıyoruz. Başvurusu sayısı 5 milyona dayanan kampanya Türkiye'nin bugüne kadar yapılmış en büyük sosyal konut atılımı olacak.

TOKİ başvuru sayısı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı Kararları’nda açıklandı! TOKİ’ye kaç kişi başvurdu?

YEREL VE YATAY MİMARİ TERCİH EDİLECEK

TOKİ eliyle yürütülecek konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek, en fazla konut, olası depremin en çok etkileyeceği İstanbul'da yapılacak.

Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek.

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