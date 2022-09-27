TOKİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA | 2022 TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İstanbul, İzmir, Ankara TOKİ kura çekimi tarihi!

TOKİ kura çekimi tarihi, milyonlarca vatandaş tarafından merakla bekleniyor. 81 ilde gerçekleşecek ''İlk Evim İlk İş Yerim'' projesi için başvuru sayısı 5 milyonu aşarken TOKİ başvuru sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere 3+1 ve 2+1 seçenekli konutların sahibi olmayı hak kazanan vatandaşlar, kura ile belirlenecek. Bu noktada başvurularını tamamlayanlar, "TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte, İstanbul, İzmir, Ankara TOKİ kura çekimi tarihi ve başvuru sonucu sorgulama…