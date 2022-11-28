TOKİ başvuru ücreti iade oluyor mu, ne zaman? TOKİ ücreti nasıl alınır?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!
Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başlayan TOKİ sosyal konut kura çekilişi, 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.
7 Kasım'dan bu yana devam eden çekiliş ile Ardahan, Şırnak, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Van, Ağrı, Şanlıurfa illerinde 2+1 ve 3+1 konutlar hak sahiplerini buldu.
16 Kasım 2022 (bugün) Şanlıurfa kalan ilçeler ve Bitlis kura çekilişi yapılacak.
Bakan Kurum, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:
"Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini gerçekleştireceğiz.
Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek."
SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!
TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başladı.
28 Kasım 2022 bugün Malatya ve Diyarbakır'da kuralar çekiliyor.