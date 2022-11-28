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Giriş Tarihi: 28.11.2022 11:04 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 11:04

TOKİ başvuru ücreti iade oluyor mu, ne zaman? TOKİ ücreti nasıl alınır?

Dönemin en köklü yatırımlarından biri olan TOKİ başvuruları sona ererken başvuru ücretinin iadesine ilişkin detaylar araştırılıyor. 81 il kapsamında TOKİ kura çekilişi ile 2+1 ve 3+1 konutlar sahiplerini bulmaya devam ediyor. Kendisine daire veya arsa çıkmayan vatandaş ise 'TOKİ ücret iadesi ne zaman yapılacak, hangi tarihte, nasıl alınır?' sorusuna yanıt arıyor. Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekilişi sonrası yatıyor. Peki TOKİ başvuru ücreti iade oluyor mu, ne zaman? TOKİ ücreti nasıl alınır?

TOKİ başvuru ücreti iade oluyor mu, ne zaman? TOKİ ücreti nasıl alınır?

TOKİ başvuru ücreti iade oluyor mu, ne zaman ve hangi, tarihte sorusuna yanıt aranıyor. Hatırlanacağı üzere TOKİ konutları için başvuru bedeli, 500 TL olarak belirlenmişti. İl il kura çekilişi devam ederken kuraları sona eren illerde ikamet eden ve kendilerine ev çıkmayan vatandaşlar başvuru iadesinin yapılacağı tarihi sorguluyor. Peki TOKİ başvuru ücreti iade oluyor mu, ne zaman? TOKİ ücreti nasıl alınır?

TOKİ başvuru ücreti iade oluyor mu, ne zaman? TOKİ ücreti nasıl alınır?

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek.

TOKİ ÜCRET İADESİ NASIL YAPILACAK?

Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.

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TOKİ başvuru ücreti iade oluyor mu, ne zaman? TOKİ ücreti nasıl alınır?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başlayan TOKİ sosyal konut kura çekilişi, 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

7 Kasım'dan bu yana devam eden çekiliş ile Ardahan, Şırnak, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Van, Ağrı, Şanlıurfa illerinde 2+1 ve 3+1 konutlar hak sahiplerini buldu.

16 Kasım 2022 (bugün) Şanlıurfa kalan ilçeler ve Bitlis kura çekilişi yapılacak.

Bakan Kurum, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

"Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini gerçekleştireceğiz.

Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek."

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başladı.

28 Kasım 2022 bugün Malatya ve Diyarbakır'da kuralar çekiliyor.

TOKİ başvuru ücreti iade oluyor mu, ne zaman? TOKİ ücreti nasıl alınır?

TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ 2022

28 Kasım 2022: Malatya, Diyarbakır

1 Aralık: Bolu, Karaman

2 - 3 Aralık: Düzce

3 - 7 Aralık: Konya

4 - 5 Aralık: Zonguldak

6 Aralık: Bartın

7 Aralık: Karabük

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ sonucunu öğrenmek isteyen vatandaşlar direkt olarak Kura Sonuç Sorgulama sekmesi üzerinden ya da e-Devlet üzerinden giriş yaparak öğrenebilir.

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