Haberler Yaşam TOKİ başvuru ücreti iade oluyor mu, ne zaman? TOKİ ücreti nasıl alınır?

Giriş Tarihi: 28.11.2022 11:04 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 11:04

TOKİ başvuru ücreti iade oluyor mu, ne zaman? TOKİ ücreti nasıl alınır?

Dönemin en köklü yatırımlarından biri olan TOKİ başvuruları sona ererken başvuru ücretinin iadesine ilişkin detaylar araştırılıyor. 81 il kapsamında TOKİ kura çekilişi ile 2+1 ve 3+1 konutlar sahiplerini bulmaya devam ediyor. Kendisine daire veya arsa çıkmayan vatandaş ise 'TOKİ ücret iadesi ne zaman yapılacak, hangi tarihte, nasıl alınır?' sorusuna yanıt arıyor. Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekilişi sonrası yatıyor. Peki TOKİ başvuru ücreti iade oluyor mu, ne zaman? TOKİ ücreti nasıl alınır?