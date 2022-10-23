Haberler Yaşam TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ sosyal konut son başvuru tarihi 2022

Giriş Tarihi: 23.10.2022 13:29 Güncelleme Tarihi: 23.10.2022 13:31

TOKİ başvuruları son tarih için kritik günlere girildi. Sosyal Konut İlk Evim projesi kapsamında 14 Eylül 2022 tarihinde başlayan başvuruları için az bir süre kaldı. TOKİ sosyal konut başvuru tarihleri arasında e devlet ve yetkili şubeler üzerinden başvurular yapılırken, kritik günlere girildik. Vakit dolmadan başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor sorusunu sıklıkla arama motorlarına yöneltiyor. Peki, TOKİ başvuruları son gün ne zaman? TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? İşte TOKİ son başvuru tarihi 2022