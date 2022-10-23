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Haberler Yaşam TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ sosyal konut son başvuru tarihi 2022
Giriş Tarihi: 23.10.2022 13:29 Güncelleme Tarihi: 23.10.2022 13:31

TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ sosyal konut son başvuru tarihi 2022

TOKİ başvuruları son tarih için kritik günlere girildi. Sosyal Konut İlk Evim projesi kapsamında 14 Eylül 2022 tarihinde başlayan başvuruları için az bir süre kaldı. TOKİ sosyal konut başvuru tarihleri arasında e devlet ve yetkili şubeler üzerinden başvurular yapılırken, kritik günlere girildik. Vakit dolmadan başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor sorusunu sıklıkla arama motorlarına yöneltiyor. Peki, TOKİ başvuruları son gün ne zaman? TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? İşte TOKİ son başvuru tarihi 2022

TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ sosyal konut son başvuru tarihi 2022

TOKİ BAŞVURUSU NE ZAMAN SONA ERİYOR?

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında başvurular 14 Eylül'den itibaren alınmaya başladı. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri ve E-Devlet aracılığı ile devam eden başvuru süreci 31 Ekim tarihinde sona erecek. E-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de bitecek.

TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ sosyal konut son başvuru tarihi 2022

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri açıklandı. TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayıp 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. E-Devlet Başvuruları 28.10.2022 tarihinde sona erecektir.

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TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ sosyal konut son başvuru tarihi 2022

Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir.)

TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ sosyal konut son başvuru tarihi 2022

KURA ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILACAK?

1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ sosyal konut son başvuru tarihi 2022

2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

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