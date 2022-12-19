TOKİ Bayburt kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? 19 Aralık 2022 Sosyal Konut 2+1 ve 3+1 TOKİ Bayburt kura çekimi canlı yayın izle ekranı

TOKİ Bayburt kura sonuçları isim listesi araştırmaları devam ediliyor. Sosyal Konut projesi kapsamında 252 konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Bayburt kura çekilişi bugün yapılacak. Youtube üzerinden canlı izlenebilecek. Merkez, Aydıntepe ve Demirözü ilçeleri için Bayburt Belediyesi Çoruh Konferans Salonu'nda çekiliş yapılacak. Vatandaşlar, TOKİ Bayburt kura çekimi sonuçları nasıl öğrenilir sorusuna yanıt arıyor. Mart 2023'e kadar Sosyal Konut kuraları tamamlanacak. Peki, TOKİ Bayburt kura çekimi ne zaman yapılacak? işte TOKİ Bayburt kura sonuçları sorgulama ekranı isim listesi