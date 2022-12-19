Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TOKİ Bayburt kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? 19 Aralık 2022 Sosyal Konut 2+1 ve 3+1 TOKİ Bayburt kura çekimi canlı yayın izle ekranı
Giriş Tarihi: 19.12.2022 08:03 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 08:03

TOKİ Bayburt kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? 19 Aralık 2022 Sosyal Konut 2+1 ve 3+1 TOKİ Bayburt kura çekimi canlı yayın izle ekranı

TOKİ Bayburt kura sonuçları isim listesi araştırmaları devam ediliyor. Sosyal Konut projesi kapsamında 252 konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Bayburt kura çekilişi bugün yapılacak. Youtube üzerinden canlı izlenebilecek. Merkez, Aydıntepe ve Demirözü ilçeleri için Bayburt Belediyesi Çoruh Konferans Salonu'nda çekiliş yapılacak. Vatandaşlar, TOKİ Bayburt kura çekimi sonuçları nasıl öğrenilir sorusuna yanıt arıyor. Mart 2023'e kadar Sosyal Konut kuraları tamamlanacak. Peki, TOKİ Bayburt kura çekimi ne zaman yapılacak? işte TOKİ Bayburt kura sonuçları sorgulama ekranı isim listesi

TOKİ Bayburt kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? 19 Aralık 2022 Sosyal Konut 2+1 ve 3+1 TOKİ Bayburt kura çekimi canlı yayın izle ekranı

TOKİ Bayburt kura çekimi canlı yayın izle ekranı üzerinden binlerce vatandaş, Sosyal Konut projesinde kendilerine çıkacak evleri merakla bekliyor. 5 milyondan fazla başvurunun kabul edildiği bu önemli konut atılımında sıra, Bayburt'ta. TOKİ Bayburt kura sonuçları isim listesi, kuralar bittikten sonra resmi site üzerinden paylaşılacak. Peki, TOKİ Bayburt kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

TOKİ Bayburt kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? 19 Aralık 2022 Sosyal Konut 2+1 ve 3+1 TOKİ Bayburt kura çekimi canlı yayın izle ekranı

TOKİ KURA ÇEKİMİ BAYBURT GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ Bayburt kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? 19 Aralık 2022 Sosyal Konut 2+1 ve 3+1 TOKİ Bayburt kura çekimi canlı yayın izle ekranı

Sonuçlar il il açıklanmaya devam ediyor. 19 Aralık 2022 Pazartesi bugün Tokat ve Bayburt'ta çekiliş gerçekleşiyor.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ Bayburt kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? 19 Aralık 2022 Sosyal Konut 2+1 ve 3+1 TOKİ Bayburt kura çekimi canlı yayın izle ekranı

TOKİ BAYBURT'TA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Bayburt kura çekimi 19 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

TOKİ Bayburt kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? 19 Aralık 2022 Sosyal Konut 2+1 ve 3+1 TOKİ Bayburt kura çekimi canlı yayın izle ekranı

3 ilçede toplam 252 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Bayburt Belediyesi Çoruh Konferans Salonu'nda çekilecek.

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

SON DAKİKA