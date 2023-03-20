İlk Evim TOKİ Bolu ve Çorum arsa kura çekilişi sonuçları son dakika! 2023 TOKİ Bolu ve Çorum Merkez arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

2023 TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan açıklamada ''İlk Evim İlk İş Yerim İlk Evim Arsa'' adlı sosyal konut projesi hak sahibi belirleme kurasının ikinci bir açıklamaya kadar ertelendiği belirtilmişti.
YENİ TOKİ KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU
TOKİ kura çekimi sonuçları için yeni tarihler belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni kura çekimi tarihlerini açıkladı.
Bakan Kurum, resmî sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İlk İş Yerim" için kura çekimlerine başlandığını duyurarak, "250 alt sektörü harekete geçiren 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemizle istihdamı destekliyor, vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz. Konut ve arsa kuralarımız devam ederken sıra iş yerlerine geldi. 12 ilde, 3 bin 106 iş yeri için 15 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz." ifadelerini kullandı.
TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ DE BELLİ OLDU
13-17 Mart tarihleri arasında yapılacak TOKİ arsa kura çekimi ile 23 ilde 21 bin 120 arsanın hak sahibi noter huzurunda belirlenecek. İşte, kurası çekilecek o iller:
13 Mart 2023: Erzincan Merkez 550
13 Mart 2023: Kırşehir Merkez 1100
13 Mart 2023: Bingöl Merkez 440
13 Mart 2023: Aydın Merkez165
13 Mart 2023: Isparta Merkez 440
13 Mart 2023: Afyonkarahisar Merkez 1320
14 Mart 2023: Balıkesir Merkez 2 bin 200
14 Mart 2023: Aksaray Merkez 660
14 Mart 2023: Kayseri Merkez 1650
15 Mart 2023: Konya Merkez 4 bin 400
16 Mart 2023: Tunceli Merkez 110
16 Mart 2023: Kars Merkez 330
16 Mart 2023: Iğdır Merkez 330
16 Mart 2023: Karabük Merkez 220
16 Mart 2023: Trabzon müşterek arsa 495
16 Mart 2023: Ağrı Merkez 275
16 Mart 2023: Nevşehir Merkez 770
16 Mart 2023: Uşak Merkez 330
17 Mart 2023: Karaman Merkez 880
17 Mart 2023: Trabzon Merkez 55
17 Mart 2023: Denizli Merkez 550
17 Mart 2023: Batman Merkez 550
17 Mart 2023: Eskişehir Merkez 3 bin 300
ERZİNCAN TOKİ ARSA KURALARI ÇEKİLİYOR!
13 Mart 2023 Pazartesi bugün Erzincan TOKİ arsa kura çekimi yapılacak. Çekilişin tamamlanmasının ardından Erzincan Merkez'de 550 müstakil arsanın hak sahibi belli olacak.
TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI
TOKİ ERZİNCAN ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
İlk Evim arsa sonuçları sosyal konut etabında olduğu gibi e-devlet üzerinden öğrenilecek.
TOKİ ARSA KURA SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
ARSA BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
ARSA VE İŞ YERİ ÖDEME PLANI
Arsa: 350 ila 500 metrekare müstakil parsel şeklindeki arsalarda toplam bedeli 192 bin 500 lira için taksit tutarı 1604 lira ve 10 yıl vade. Hisseli parsel şeklindeki aralarda toplam 112 bin 500 lira için taksit tutarı 937 lira ve 10 yıl vade.
İş yeri: 350 bin liradan başlayan tutarlar için 2633 liradan başlayan taksit tutarı ve 120 ay vade uygulanacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, projeyle ilgili 15 doğru 15 yanlış bilgi paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, arsa taksitleri sabit ve faizsiz olacak.