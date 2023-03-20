İlk Evim TOKİ Bolu ve Çorum arsa kura çekilişi sonuçları son dakika! 2023 TOKİ Bolu ve Çorum Merkez arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

2023 TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan açıklamada ''İlk Evim İlk İş Yerim İlk Evim Arsa'' adlı sosyal konut projesi hak sahibi belirleme kurasının ikinci bir açıklamaya kadar ertelendiği belirtilmişti.

YENİ TOKİ KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU

TOKİ kura çekimi sonuçları için yeni tarihler belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni kura çekimi tarihlerini açıkladı.

Bakan Kurum, resmî sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İlk İş Yerim" için kura çekimlerine başlandığını duyurarak, "250 alt sektörü harekete geçiren 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemizle istihdamı destekliyor, vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz. Konut ve arsa kuralarımız devam ederken sıra iş yerlerine geldi. 12 ilde, 3 bin 106 iş yeri için 15 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ DE BELLİ OLDU

13-17 Mart tarihleri arasında yapılacak TOKİ arsa kura çekimi ile 23 ilde 21 bin 120 arsanın hak sahibi noter huzurunda belirlenecek. İşte, kurası çekilecek o iller:

13 Mart 2023: Erzincan Merkez 550

13 Mart 2023: Kırşehir Merkez 1100

13 Mart 2023: Bingöl Merkez 440

13 Mart 2023: Aydın Merkez165

13 Mart 2023: Isparta Merkez 440

13 Mart 2023: Afyonkarahisar Merkez 1320

14 Mart 2023: Balıkesir Merkez 2 bin 200

14 Mart 2023: Aksaray Merkez 660

14 Mart 2023: Kayseri Merkez 1650

15 Mart 2023: Konya Merkez 4 bin 400

16 Mart 2023: Tunceli Merkez 110

16 Mart 2023: Kars Merkez 330

16 Mart 2023: Iğdır Merkez 330

16 Mart 2023: Karabük Merkez 220

16 Mart 2023: Trabzon müşterek arsa 495

16 Mart 2023: Ağrı Merkez 275

16 Mart 2023: Nevşehir Merkez 770

16 Mart 2023: Uşak Merkez 330

17 Mart 2023: Karaman Merkez 880

17 Mart 2023: Trabzon Merkez 55

17 Mart 2023: Denizli Merkez 550

17 Mart 2023: Batman Merkez 550

17 Mart 2023: Eskişehir Merkez 3 bin 300

ERZİNCAN TOKİ ARSA KURALARI ÇEKİLİYOR!

13 Mart 2023 Pazartesi bugün Erzincan TOKİ arsa kura çekimi yapılacak. Çekilişin tamamlanmasının ardından Erzincan Merkez'de 550 müstakil arsanın hak sahibi belli olacak.

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI

TOKİ ERZİNCAN ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

İlk Evim arsa sonuçları sosyal konut etabında olduğu gibi e-devlet üzerinden öğrenilecek.

TOKİ ARSA KURA SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ARSA BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ARSA VE İŞ YERİ ÖDEME PLANI

Arsa: 350 ila 500 metrekare müstakil parsel şeklindeki arsalarda toplam bedeli 192 bin 500 lira için taksit tutarı 1604 lira ve 10 yıl vade. Hisseli parsel şeklindeki aralarda toplam 112 bin 500 lira için taksit tutarı 937 lira ve 10 yıl vade.

İş yeri: 350 bin liradan başlayan tutarlar için 2633 liradan başlayan taksit tutarı ve 120 ay vade uygulanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, projeyle ilgili 15 doğru 15 yanlış bilgi paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, arsa taksitleri sabit ve faizsiz olacak.