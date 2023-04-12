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Haberler Yaşam MÜSTAKİL TOKİ BURDUR VE BOLU ARSA KURA ÇEKİMİ canlı yayında! 2023 TOKİ Burdur ve Bolu arsa kura sonuçları müstakil isim listesi sorgulama
Giriş Tarihi: 12.04.2023 11:27 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 11:27

MÜSTAKİL TOKİ BURDUR VE BOLU ARSA KURA ÇEKİMİ canlı yayında! 2023 TOKİ Burdur ve Bolu arsa kura sonuçları müstakil isim listesi sorgulama

TOKİ Burdur ve Bolu arsa kura sonuçları 2023 bugün belli oluyor. İlk Evim Arsa kura takvimi ile 12 Nisan Çarşamba bugün Burdur Çavdır, Çeltikçi,Gölhisar, Karamanlı ilçelerinde 325; Bolu Dörtdivan, Gerede, Göynük, Mengen ilçelerinde ise 140 müstakil arsa hak sahibini bulacak. TOKİ Burdur ve Bolu kura çekimi canlı izle Youtube ekranı üzerinden takip edilebilecek. Canlı yayın sonrası müstakil arsa isim listesi ve TOKİ arsa sonuçları e devlet kura sonucu sorgulama ekranı üzerinden erişime açılacak. Peki, TOKİ Burdur ve Bolu arsa kura sonuçları 2023 açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte, detaylar…

MÜSTAKİL TOKİ BURDUR VE BOLU ARSA KURA ÇEKİMİ canlı yayında! 2023 TOKİ Burdur ve Bolu arsa kura sonuçları müstakil isim listesi sorgulama

İlk Evim Arsa 3. Etap kura tarihleri açıklandı. Güncellenen arsa kura takvimi sonrası TOKİ Burdur ve Bolu sonuçları isim listesi araştırmaları başladı. Takvime göre, 12 Nisan Çarşamba bugün Burdur'da 325, Bolu'da ise 140 olmak üzere toplam 465 altyapılı müstakil arsanın hak sahibi belirlenecek. Başvuru sahipleri, arsa sahibi olup olmadığını TOKİ Burdur ve Bolu arsa kura çekimi canlı izle ekranı ile öğrenilebilecek. İşte, 12 Nisan 2023 TOKİ Burdur ve Bolu arsa kura sonuçları 2023 sorgulama e-devlet ekranı ve isim listesi…

MÜSTAKİL TOKİ BURDUR VE BOLU ARSA KURA ÇEKİMİ canlı yayında! 2023 TOKİ Burdur ve Bolu arsa kura sonuçları müstakil isim listesi sorgulama

3. ETAP TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ NİSAN TAKVİMİ 2023

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ''İlk Evim'', ''İlk İş Yerim'' ve ''İlk Evim Arsa'' için kuralarına devam ediyor.

1 milyon konut arsası için TOKİ kura çekimi tarihleri 3. Etap takvimi belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni kura tarihlerini açıkladı.

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MÜSTAKİL TOKİ BURDUR VE BOLU ARSA KURA ÇEKİMİ canlı yayında! 2023 TOKİ Burdur ve Bolu arsa kura sonuçları müstakil isim listesi sorgulama

''İlk Evim Arsa'' 3'üncü etap TOKİ arsa kura çekimi 10-28 Nisan 2023 tarihleri arasında noter huzurunda gerçekleşecek.

Çekilişlerin tamamlanmasının ardından 55 ilde toplamda 39 bin 380 arsa hak sahipleri ile buluşacak.

12 Nisan bugün Amasya, Artvin, Aydın, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Giresun, Gümüşhane'de arsa listesi belirleniyor.

İşte, canlı yayın ve kurası çekilecek o iller:

MÜSTAKİL TOKİ BURDUR VE BOLU ARSA KURA ÇEKİMİ canlı yayında! 2023 TOKİ Burdur ve Bolu arsa kura sonuçları müstakil isim listesi sorgulama

TOKİ BURRDUR VE BOLU MÜSTAKİL ARSA KURA ÇEKİMİ BUGÜN!

Burdur Çavdır, Çeltikçi, Gölhisar, Karamanlı ilçelerinde 325; Bolu Dörtdivan, Gerede, Göynük, Mengen ilçelerinde ise 140 olmak üzere toplam 465 müstakil arsa kura çekimi 12 Nisan 2023 Çarşamba bugün gerçekleşecek.

Bolu arsa kuraları, saat 10.00'da başlarken Burdur arsa kuraları saat 14.30'da başlayacak. Kura çekilişi ardından sonuçlar e-devlet ekranı üzerinden araştırılacak.

Sonuçların sistemde yer almasının öncesinde isim listesi canlı yayın ile yansıyacak.

MÜSTAKİL TOKİ BURDUR VE BOLU ARSA KURA ÇEKİMİ canlı yayında! 2023 TOKİ Burdur ve Bolu arsa kura sonuçları müstakil isim listesi sorgulama

TOKİ BURDUR ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ BOLU ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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