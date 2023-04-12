MÜSTAKİL TOKİ BURDUR VE BOLU ARSA KURA ÇEKİMİ canlı yayında! 2023 TOKİ Burdur ve Bolu arsa kura sonuçları müstakil isim listesi sorgulama

TOKİ Burdur ve Bolu arsa kura sonuçları 2023 bugün belli oluyor. İlk Evim Arsa kura takvimi ile 12 Nisan Çarşamba bugün Burdur Çavdır, Çeltikçi,Gölhisar, Karamanlı ilçelerinde 325; Bolu Dörtdivan, Gerede, Göynük, Mengen ilçelerinde ise 140 müstakil arsa hak sahibini bulacak. TOKİ Burdur ve Bolu kura çekimi canlı izle Youtube ekranı üzerinden takip edilebilecek. Canlı yayın sonrası müstakil arsa isim listesi ve TOKİ arsa sonuçları e devlet kura sonucu sorgulama ekranı üzerinden erişime açılacak. Peki, TOKİ Burdur ve Bolu arsa kura sonuçları 2023 açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte, detaylar…