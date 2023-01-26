Bursa TOKİ kura sonuçları bugün de sıklıkla aratılıyor. 26 Ocak 2023 Gürsu, İnegöl ve Kestel ilçelerinde toplamda 1590 Sosyal Konut hak sahiplerinin olacak. 23 – 28 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan kuralar için vatandaşlar TOKİ Bursa kura çekimi canlı izle yayın ekranını aratıyor. 7 Kasım'da başlayan kuraların Bursa ayağı 23 Ocak'ta başladı. 8 bin 650 konut Karacabey, Nilüfer, Orhangazi, Gürsu, İnegöl, Kestel, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Büyükorhan, Harmancık, Keles, Orhaneli ilçelerinde emekli, engelli, genç kategorilerinde hak sahiplerini bulmakta. Peki, 2+1 3+1 İnegöl TOKİ Bursa kura sonuçları nasıl öğrenilir, nereden? İşte 2023 Bursa TOKİ kura sonuçları sorgulama isim listesi