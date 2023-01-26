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Haberler Yaşam TOKİ Bursa kura çekilişi canlı yayın izle: 26 Ocak 2023 2+1 3+1 TOKİ Bursa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 26.01.2023 07:28 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 07:28

TOKİ Bursa kura çekilişi canlı yayın izle: 26 Ocak 2023 2+1 3+1 TOKİ Bursa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Bursa TOKİ kura sonuçları bugün de sıklıkla aratılıyor. 26 Ocak 2023 Gürsu, İnegöl ve Kestel ilçelerinde toplamda 1590 Sosyal Konut hak sahiplerinin olacak. 23 – 28 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan kuralar için vatandaşlar TOKİ Bursa kura çekimi canlı izle yayın ekranını aratıyor. 7 Kasım'da başlayan kuraların Bursa ayağı 23 Ocak'ta başladı. 8 bin 650 konut Karacabey, Nilüfer, Orhangazi, Gürsu, İnegöl, Kestel, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Büyükorhan, Harmancık, Keles, Orhaneli ilçelerinde emekli, engelli, genç kategorilerinde hak sahiplerini bulmakta. Peki, 2+1 3+1 İnegöl TOKİ Bursa kura sonuçları nasıl öğrenilir, nereden? İşte 2023 Bursa TOKİ kura sonuçları sorgulama isim listesi

TOKİ Bursa kura çekilişi canlı yayın izle: 26 Ocak 2023 2+1 3+1 TOKİ Bursa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Gürsu, İnegöl ve Kestel Bursa TOKİ kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 evler için bugün yapılacak kuralar ile belli olacak. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde çekilen kuralar canlı yayın ile vatandaşlarla paylaşılıyor. Noter huzurunda çekilen kuralar oldukça şeffaf bir şekilde gerçekleştiriliyor. İşte 2023 2+1 3+1 TOKİ Bursa kura sonuçları isim listesi sorgulama

TOKİ Bursa kura çekilişi canlı yayın izle: 26 Ocak 2023 2+1 3+1 TOKİ Bursa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ BURSA KESTEL, İNEGÖL VE GÜRSU ÇEKİLİŞİ BUGÜN!

23-28 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek Bursa TOKİ kura çekilişi bugün Kestel, İnegöl ve Gürsu ilçeleri ile devam ediyor.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde çekilen kuralar canlı yayın ile paylaşılıyor.

İşte, 26 Ocak Perşembe tarihli yayın:

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TOKİ Bursa kura çekilişi canlı yayın izle: 26 Ocak 2023 2+1 3+1 TOKİ Bursa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

BURSA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE

Aşağıda yer alan linkle kura çekimini canlı yayınla izleyebilirsiniz.

TOKİ BURSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ Bursa kura çekilişi canlı yayın izle: 26 Ocak 2023 2+1 3+1 TOKİ Bursa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

BURSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

8 bin 650 konut Karacabey, Nilüfer, Orhangazi, Gürsu, İnegöl, Kestel, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Büyükorhan, Harmancık, Keles, Orhaneli ilçelerinde hak sahiplerini bulacak.

Bursa çekilişi 23-28 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Kuralar her gün saat 10.00'da başlayacak.

TOKİ Bursa kura çekilişi canlı yayın izle: 26 Ocak 2023 2+1 3+1 TOKİ Bursa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

İşte ilçe ilçe tarihler:

23 Ocak: Karacabey

25 Ocak: Nilüfer, Orhangazi

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