Haberler Yaşam TOKİ Bursa kura çekilişi canlı yayın izle: 26 Ocak 2023 2+1 3+1 TOKİ Bursa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 26.01.2023 07:28 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 07:28

TOKİ Bursa kura çekilişi canlı yayın izle: 26 Ocak 2023 2+1 3+1 TOKİ Bursa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Bursa TOKİ kura sonuçları bugün de sıklıkla aratılıyor. 26 Ocak 2023 Gürsu, İnegöl ve Kestel ilçelerinde toplamda 1590 Sosyal Konut hak sahiplerinin olacak. 23 – 28 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan kuralar için vatandaşlar TOKİ Bursa kura çekimi canlı izle yayın ekranını aratıyor. 7 Kasım'da başlayan kuraların Bursa ayağı 23 Ocak'ta başladı. 8 bin 650 konut Karacabey, Nilüfer, Orhangazi, Gürsu, İnegöl, Kestel, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Büyükorhan, Harmancık, Keles, Orhaneli ilçelerinde emekli, engelli, genç kategorilerinde hak sahiplerini bulmakta. Peki, 2+1 3+1 İnegöl TOKİ Bursa kura sonuçları nasıl öğrenilir, nereden? İşte 2023 Bursa TOKİ kura sonuçları sorgulama isim listesi