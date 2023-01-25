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Haberler Yaşam BURSA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | 25 Ocak 2023 TOKİ Bursa kura sonuçları sorgulama Nilüfer isim listesi
Giriş Tarihi: 25.01.2023 06:32 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 06:32

BURSA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | 25 Ocak 2023 TOKİ Bursa kura sonuçları sorgulama Nilüfer isim listesi

Bursa TOKİ çekiliş sonuçları gündemdeki yerini aldı. 23-28 Ocak tarihleri arasında çekilen TOKİ Bursa kura çekimi canlı yayın izle ekranı ile takip ediliyor. 8 bin 650 konut Karacabey, Nilüfer, Orhangazi, Gürsu, İnegöl, Kestel, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Büyükorhan, Harmancık, Keles, Orhaneli ilçelerinde emekli, engelli, genç kategorilerinde çekilen kuralar ile hak sahiplerini buluyor. 25 Ocak bugün Orhangazi ve Nilüfer isim listesi belli oluyor. Peki, TOKİ Bursa kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2023 TOKİ Bursa kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1 listesi…

BURSA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | 25 Ocak 2023 TOKİ Bursa kura sonuçları sorgulama Nilüfer isim listesi

TOKİ Bursa kura çekilişi canlı yayın izle ekranı yayında! 25 Ocak bugün Orhangazi ve Nilüfer sonuçları açıklanıyor. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde çekilen kuralarda sona yaklaşıldı. TOKİ Bursa kura sonuçları sorgulama ekranı sık sık ziyaret ediliyor. 2+1 3+1 isim listesi Bursa TOKİ kura çekilişi Youtube üzerinden takip ediliyor. Peki, 2023 TOKİ Bursa kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, detaylar…

BURSA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | 25 Ocak 2023 TOKİ Bursa kura sonuçları sorgulama Nilüfer isim listesi

TOKİ BURSA NİLÜFER VE ORHANGAZİ ÇEKİLİŞİ BUGÜN!

23-28 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek Bursa TOKİ kura çekilişi bugün Nilüfer ve Orhangazi ilçeleri ile devam ediyor.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde çekilen kuralar canlı yayın ile paylaşılıyor.

İşte, 25 Ocak Çarşamba tarihli yayın:

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BURSA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | 25 Ocak 2023 TOKİ Bursa kura sonuçları sorgulama Nilüfer isim listesi

BURSA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE

Aşağıda yer alan linkle kura çekimini canlı yayınla izleyebilirsiniz.

TOKİ BURSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

BURSA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | 25 Ocak 2023 TOKİ Bursa kura sonuçları sorgulama Nilüfer isim listesi

BURSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

8 bin 650 konut Karacabey, Nilüfer, Orhangazi, Gürsu, İnegöl, Kestel, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Büyükorhan, Harmancık, Keles, Orhaneli ilçelerinde hak sahiplerini bulacak.

Bursa çekilişi 23-28 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Kuralar her gün saat 10.00'da başlayacak.

İşte ilçe ilçe tarihler:

BURSA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | 25 Ocak 2023 TOKİ Bursa kura sonuçları sorgulama Nilüfer isim listesi

23 Ocak: Karacabey

25 Ocak: Nilüfer, Orhangazi

26 Ocak: Gürsu, İnegöl, Kestel

27 Ocak: Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Büyükorhan

28 Ocak: Harmancık, Keles, Orhaneli

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