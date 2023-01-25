Haberler Yaşam BURSA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | 25 Ocak 2023 TOKİ Bursa kura sonuçları sorgulama Nilüfer isim listesi

Giriş Tarihi: 25.01.2023 06:32 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 06:32

BURSA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | 25 Ocak 2023 TOKİ Bursa kura sonuçları sorgulama Nilüfer isim listesi

Bursa TOKİ çekiliş sonuçları gündemdeki yerini aldı. 23-28 Ocak tarihleri arasında çekilen TOKİ Bursa kura çekimi canlı yayın izle ekranı ile takip ediliyor. 8 bin 650 konut Karacabey, Nilüfer, Orhangazi, Gürsu, İnegöl, Kestel, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Büyükorhan, Harmancık, Keles, Orhaneli ilçelerinde emekli, engelli, genç kategorilerinde çekilen kuralar ile hak sahiplerini buluyor. 25 Ocak bugün Orhangazi ve Nilüfer isim listesi belli oluyor. Peki, TOKİ Bursa kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2023 TOKİ Bursa kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1 listesi…