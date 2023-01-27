Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI CANLI İZLE: 2023 Karacabey, Mustafakemalpaşa, Yenişehir TOKİ Bursa kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1
Giriş Tarihi: 27.01.2023 09:11 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 09:11

TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI CANLI İZLE: 2023 Karacabey, Mustafakemalpaşa, Yenişehir TOKİ Bursa kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1

TOKİ Bursa kura sonuçları sorgulama ekranı bugün de sıklıkla araştırılıyor. 8 bin 650 konutun hak sahiplerini bulduğu kuralarda bugün Karacabey, Mustafakemalpaşa ve Yenişehir ilçelerindeki evlerin kurası çekilecek. Kuralar noter huzurunda canlı şekilde yapılmakta. 23 – 28 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan kuralarda sondan bir önceki güne gelindi. Sosyal Konutlar başlayan kuraların Bursa ayağı 23 Ocak'ta başladı. 8 bin 650 konut Karacabey, Nilüfer, Orhangazi, Gürsu, İnegöl, Kestel, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Büyükorhan, Harmancık, Keles, Orhaneli ilçelerinde yapıldı. TOKİ Bursa kura sonuçları canlı izle ekranı ile vatandaşlar kuraları canlı takip edebiliyor. İşte TOKİ Bursa kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1

TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI CANLI İZLE: 2023 Karacabey, Mustafakemalpaşa, Yenişehir TOKİ Bursa kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1

Karacabey, Mustafakemalpaşa, Yenişehir Bursa TOKİ kura sonuçları isim listesi bugün yapılacak kuralarla belli olacak. Emekli, genç, gazi yakını ve diğer kategorisinde 1540 sosyal konut bugün hak sahiplerini bulacak. Kuralar Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde çekiliyor. İşte TOKİ Bursa kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI CANLI İZLE: 2023 Karacabey, Mustafakemalpaşa, Yenişehir TOKİ Bursa kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1

TOKİ BURSA KARACABEY, MUSTAFAKEMALPAŞA VE YENİŞEHİR ÇEKİLİŞİ BUGÜN!

23-28 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek Bursa TOKİ kura çekilişi bugün Karacabey, Mustafakemalpaşa, Yenişehir ilçeleri ile devam ediyor.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde çekilen kuralar canlı yayın ile paylaşılıyor.

İşte, 27 Ocak Cuma tarihli yayın:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI CANLI İZLE: 2023 Karacabey, Mustafakemalpaşa, Yenişehir TOKİ Bursa kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1

BURSA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE

Aşağıda yer alan linkle kura çekimini canlı yayınla izleyebilirsiniz.

TOKİ BURSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI CANLI İZLE: 2023 Karacabey, Mustafakemalpaşa, Yenişehir TOKİ Bursa kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1

BURSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

8 bin 650 konut Karacabey, Nilüfer, Orhangazi, Gürsu, İnegöl, Kestel, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Büyükorhan, Harmancık, Keles, Orhaneli ilçelerinde hak sahiplerini bulacak.

Bursa çekilişi 23-28 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Kuralar her gün saat 10.00'da başlayacak.

İşte ilçe ilçe tarihler:

TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI CANLI İZLE: 2023 Karacabey, Mustafakemalpaşa, Yenişehir TOKİ Bursa kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1

23 Ocak: Karacabey

25 Ocak: Nilüfer, Orhangazi

26 Ocak: Gürsu, İnegöl, Kestel

27 Ocak: Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Büyükorhan

28 Ocak: Harmancık, Keles, Orhaneli

SON DAKİKA