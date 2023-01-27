Haberler Yaşam TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI CANLI İZLE: 2023 Karacabey, Mustafakemalpaşa, Yenişehir TOKİ Bursa kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1

Giriş Tarihi: 27.01.2023 09:11 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 09:11

TOKİ Bursa kura sonuçları sorgulama ekranı bugün de sıklıkla araştırılıyor. 8 bin 650 konutun hak sahiplerini bulduğu kuralarda bugün Karacabey, Mustafakemalpaşa ve Yenişehir ilçelerindeki evlerin kurası çekilecek. Kuralar noter huzurunda canlı şekilde yapılmakta. 23 – 28 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan kuralarda sondan bir önceki güne gelindi. Sosyal Konutlar başlayan kuraların Bursa ayağı 23 Ocak'ta başladı. 8 bin 650 konut Karacabey, Nilüfer, Orhangazi, Gürsu, İnegöl, Kestel, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Büyükorhan, Harmancık, Keles, Orhaneli ilçelerinde yapıldı. TOKİ Bursa kura sonuçları canlı izle ekranı ile vatandaşlar kuraları canlı takip edebiliyor. İşte TOKİ Bursa kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1