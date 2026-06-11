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Giriş Tarihi: 11.06.2026 18:29

TOKİ BURSA KURASIZ EV SATIŞI YAPILACAK İLÇELER: Bursa TOKİ kurasız ev satışı ne zaman, ödeme planı nasıl?

TOKİ'nin 64 ilde başlattığı kurasız konut satış kampanyası kapsamında Bursa'da satışa sunulacak projeler ev sahibi olmak isteyen vatandaşların dikkatini çekiyor. Açık satış yöntemiyle gerçekleştirilecek uygulamada, konutlar kura çekilişi yapılmadan belirlenen şartları taşıyan alıcılara sunulacak. Özellikle dar ve orta gelirli ailelere yönelik hazırlanan projelerde uygun peşinat ve uzun vadeli ödeme seçenekleri öne çıkıyor. İşte, detaylar...

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TOKİ BURSA KURASIZ EV SATIŞI YAPILACAK İLÇELER: Bursa TOKİ kurasız ev satışı ne zaman, ödeme planı nasıl?

Bursa'da TOKİ tarafından satışa çıkarılacak konutlar için başvuru sürecine ilişkin detaylar netleşmeye başladı. Kurasız satış modeli sayesinde vatandaşlar, çekiliş sonucunu beklemeden başvuru şartlarını sağlamaları halinde konut sahibi olma fırsatı elde edecek. Projelerde yer alan 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri ile ödeme planına ilişkin koşullar belli oldu. İşte, satış takvimi, ilçe bazlı kontenjanlar ve aylık taksit tutarları;

TOKİ BURSA KURASIZ EV SATIŞI YAPILACAK İLÇELER: Bursa TOKİ kurasız ev satışı ne zaman, ödeme planı nasıl?

TOKİ BURSA KURASIZ EV SATIŞI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı konutlar, 2+1 ve 3+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun olarak tasarlanıyor. Başvurular, 15 Haziran'da başlayacak, satışlar ise 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Satışlar Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden yapılacak.

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TOKİ BURSA KURASIZ EV SATIŞI YAPILACAK İLÇELER: Bursa TOKİ kurasız ev satışı ne zaman, ödeme planı nasıl?

TOKİ BURSA KURASIZ SATIŞ YAPILACAK İLÇELER

Bursa'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli ve Yenişehir ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Büyükorhan'da 45, Gemlik'te 37, Gürsu'da 96, Harmancık'ta 23 ve İnegöl'de 125 konut satışa çıkarılacak.

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TOKİ BURSA KURASIZ EV SATIŞI YAPILACAK İLÇELER: Bursa TOKİ kurasız ev satışı ne zaman, ödeme planı nasıl?

Karacabey ilçesi ise farklı etaplarda hayata geçirilen projelerle dikkat çekiyor. İlçedeki beş ayrı projede toplam 1.383 konut vatandaşların başvurusuna açılacak.

TOKİ BURSA KURASIZ EV SATIŞI YAPILACAK İLÇELER: Bursa TOKİ kurasız ev satışı ne zaman, ödeme planı nasıl?

Mustafakemalpaşa ilçesindeki iki projede toplam 79 konut satışa sunulurken, Nilüfer ilçesindeki üç ayrı projede toplam 320 konut yer alıyor. Ayrıca Orhaneli ilçesinde 52, Yenişehir ilçesinde ise 40 konut satışa çıkarılacak.

TOKİ BURSA KURASIZ EV SATIŞI YAPILACAK İLÇELER: Bursa TOKİ kurasız ev satışı ne zaman, ödeme planı nasıl?

Böylece Bursa genelinde toplam 2.200 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında satışa sunulacak.

TOKİ BURSA KURASIZ AÇIK SATIŞ YAPILACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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