TOKİ BURSA KURASIZ EV SATIŞI YAPILACAK İLÇELER: Bursa TOKİ kurasız ev satışı ne zaman, ödeme planı nasıl?

Bursa'da TOKİ tarafından satışa çıkarılacak konutlar için başvuru sürecine ilişkin detaylar netleşmeye başladı. Kurasız satış modeli sayesinde vatandaşlar, çekiliş sonucunu beklemeden başvuru şartlarını sağlamaları halinde konut sahibi olma fırsatı elde edecek. Projelerde yer alan 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri ile ödeme planına ilişkin koşullar belli oldu. İşte, satış takvimi, ilçe bazlı kontenjanlar ve aylık taksit tutarları;