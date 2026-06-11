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TOKİ BURSA KURASIZ EV SATIŞI YAPILACAK İLÇELER: Bursa TOKİ kurasız ev satışı ne zaman, ödeme planı nasıl?
Giriş Tarihi: 11.06.2026 18:29
TOKİ BURSA KURASIZ EV SATIŞI YAPILACAK İLÇELER: Bursa TOKİ kurasız ev satışı ne zaman, ödeme planı nasıl?
TOKİ'nin 64 ilde başlattığı kurasız konut satış kampanyası kapsamında Bursa'da satışa sunulacak projeler ev sahibi olmak isteyen vatandaşların dikkatini çekiyor. Açık satış yöntemiyle gerçekleştirilecek uygulamada, konutlar kura çekilişi yapılmadan belirlenen şartları taşıyan alıcılara sunulacak. Özellikle dar ve orta gelirli ailelere yönelik hazırlanan projelerde uygun peşinat ve uzun vadeli ödeme seçenekleri öne çıkıyor. İşte, detaylar...