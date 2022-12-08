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Haberler Yaşam TOKİ ÇANKIRI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | 8 Aralık 2022 TOKİ Çankırı kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 08.12.2022 14:48 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 14:48

TOKİ ÇANKIRI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | 8 Aralık 2022 TOKİ Çankırı kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

TOKİ Çankırı kura çekimi canlı yayın Youtube üzerinden yayımlandı. 250 bin konutluk Sosyal Konut projesi 3. Etap arasında yer alan Çankırı kuraları sona erdi ve hak sahipleri belli oldu. TOKİ Çankırı kura isim listesi resmi site üzerinden öğrenilebilir. Bu bağlamda başvuru yapanlar, TOKİ Çankırı kura sonuçları nasıl öğrenilir? sorusuna yanıt arıyor. Atkaracalar, Çerkeş, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Merkez, Orta, Orta Dodurga, Orta Yaylakent ve Şabanözü kuraları tamamlandı. İşte 2022 TOKİ Çankırı kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ ÇANKIRI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | 8 Aralık 2022 TOKİ Çankırı kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

TOKİ Çankırı kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden 8 Aralık 2022 günü gerçekleştirilen TOKİ Çankırı kura çekilişi sonuçları öğrenilebilir. İki ilçede kuralar başvuru sayısı azlığı sebebiyle çekilmezken, diğer ilçelerde kuralar tamamlanıyor. Peki, TOKİ Çankırı kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte TOKİ Çankırı isim listesi ve diğer detaylar

TOKİ ÇANKIRI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | 8 Aralık 2022 TOKİ Çankırı kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

ÇANKIRI TOKİ KURA ÇEKİMİ SONA ERDİ

Çankırı TOKİ sosyal konut projesi için kura çekimi tarihi 8 Aralık 2022 Perşembe günü olarak duyuruldu. Çankırı kuraları TOKİ'nin Youtube kanalından saat 10.00'den sonra canlı yayımlanıyor.

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TOKİ ÇANKIRI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | 8 Aralık 2022 TOKİ Çankırı kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

TOKİ ÇANKIRI KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?

TOKİ ÇANKIRI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME EKRANI

TOKİ ÇANKIRI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | 8 Aralık 2022 TOKİ Çankırı kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

2022 TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Kayseri kura çekimi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesi TOK'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.

TOKİ ÇANKIRI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | 8 Aralık 2022 TOKİ Çankırı kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

TOKİ kura sonuçları için:

İLK EVİM TOKİ KURALARI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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