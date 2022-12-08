Haberler Yaşam TOKİ ÇANKIRI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | 8 Aralık 2022 TOKİ Çankırı kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

Giriş Tarihi: 08.12.2022 14:48 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 14:48

TOKİ ÇANKIRI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | 8 Aralık 2022 TOKİ Çankırı kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

TOKİ Çankırı kura çekimi canlı yayın Youtube üzerinden yayımlandı. 250 bin konutluk Sosyal Konut projesi 3. Etap arasında yer alan Çankırı kuraları sona erdi ve hak sahipleri belli oldu. TOKİ Çankırı kura isim listesi resmi site üzerinden öğrenilebilir. Bu bağlamda başvuru yapanlar, TOKİ Çankırı kura sonuçları nasıl öğrenilir? sorusuna yanıt arıyor. Atkaracalar, Çerkeş, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Merkez, Orta, Orta Dodurga, Orta Yaylakent ve Şabanözü kuraları tamamlandı. İşte 2022 TOKİ Çankırı kura sonuçları sorgulama ekranı…