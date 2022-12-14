TOKİ ÇORUM KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | 14 Aralık 2022 Çorum TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi PDF görüntüleme

Çorum TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı için araştırmalar başladı. İlk Evim 250 bin TOKİ sosyal konut kura çekilişi il bazında gerçekleşmeye devam ediyor. Takvime göre bugün TOKİ Çorum kura çekimi başlıyor. Merkez, Osmancık, Sungurlu, Alaca, Bayat, Dodurga, İskilip, Kargı, Mecitözü, Uğurludağ, Ortaköy, Laçin ilçelerinde inşa edilecek 1.980 konutun hak sahipleri Çorum TOKİ kura sonuçları canlı yayın ile belli olacak. Ardından 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı erişime açılacak. Engelli, genç ve emekli gibi kategorilerde gerçekleşecek Çorum TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı ile araştırmaları hız kazandı. İşte, 2022 Çorum TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi…