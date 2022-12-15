TOKİ Çorum kura çekimi canlı izle || TOKİ Çorum kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta, sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ Çorum kura sonuçları isim listesi dün itibariyle Merkez, Osmancık ve Sungurlu ilçeleri için belli oldu. 15 Aralık 2022 (bugün) ise Bayat, Dodurga, İskilip, Kargı, Mecitözü, Uğurludağ ilçelerinde kura çekimi devam edecek. Youtube üzerinden TOKİ Çorum kura çekimi canlı yayın izle ekranı vatandaşların erişimine açılacak. Dünkü ilçelere başvurusu yapanlar, TOKİ Çorum kura sonuçları nasıl öğrenilir sorusuna yanıt arıyor. 2+1 ve 3+1 evler, hak sahiplerini bulacak. Engelli, genç, gazi yakını ve emekli kontenjanları da yer alıyor. Peki, TOKİ Çorum kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte TOKİ Çorum kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı