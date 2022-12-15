TOKİ Çorum kura çekimi canlı izle || TOKİ Çorum kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta, sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ KURA ÇEKİMİ ÇORUM GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.