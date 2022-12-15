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Haberler Yaşam TOKİ Çorum kura çekimi canlı izle || TOKİ Çorum kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta, sonuçları nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 15.12.2022 06:52 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 06:53

TOKİ Çorum kura çekimi canlı izle || TOKİ Çorum kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta, sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ Çorum kura sonuçları isim listesi dün itibariyle Merkez, Osmancık ve Sungurlu ilçeleri için belli oldu. 15 Aralık 2022 (bugün) ise Bayat, Dodurga, İskilip, Kargı, Mecitözü, Uğurludağ ilçelerinde kura çekimi devam edecek. Youtube üzerinden TOKİ Çorum kura çekimi canlı yayın izle ekranı vatandaşların erişimine açılacak. Dünkü ilçelere başvurusu yapanlar, TOKİ Çorum kura sonuçları nasıl öğrenilir sorusuna yanıt arıyor. 2+1 ve 3+1 evler, hak sahiplerini bulacak. Engelli, genç, gazi yakını ve emekli kontenjanları da yer alıyor. Peki, TOKİ Çorum kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte TOKİ Çorum kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ Çorum kura çekimi canlı izle || TOKİ Çorum kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta, sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ Çorum kura çekimi canlı izle yayın ekranı vatandaşların erişime açılacak. 4. Etap kura tarihleri TOKİ tarafından açıklandı ve Çorum, 14 ve 15 Aralık 2022 tarihleri arasında çekilecek. Bu bağlamda, "TOKİ Çorum kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte TOKİ Çorum kura sonuçları isim listesi

TOKİ Çorum kura çekimi canlı izle || TOKİ Çorum kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta, sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ KURA ÇEKİMİ ÇORUM GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

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TOKİ Çorum kura çekimi canlı izle || TOKİ Çorum kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta, sonuçları nasıl öğrenilir?

Sonuçlar il il açıklanmaya devam ediyor. 15 Aralık 2022 Perşembe bugün Ordu ve Çorum'da çekiliş gerçekleşiyor

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ Çorum kura çekimi canlı izle || TOKİ Çorum kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta, sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ ÇORUM KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Çorum kura çekimi 14 – 15 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

13 ilçede toplam 2 bin 160 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Çorum Tiyatro Salonu'nda çekilecek.

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

TOKİ Çorum kura çekimi canlı izle || TOKİ Çorum kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta, sonuçları nasıl öğrenilir?

14 Aralık: Merkez, Osmancık, Sungurlu

15 Aralık: Bayat, Dodurga, İskilip, Kargı, Mecitözü, Uğurludağ

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