Haberler Yaşam TOKİ Denizli kura çekilişi CANLI İZLE | 2023 Denizli TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

Giriş Tarihi: 24.01.2023 22:31 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 22:32

Sosyal Konut Projesi kura çekimleri 7. etapla devam ediyor. Denizli'de yapılacak olan 3.150 konut için Acıpayam, Çivril, Honaz, Merkez, Sarayköy, Babadağ, Bekilli, Bozkurt, Buldan, Çal, Çardak, Kale, Serinhisar, Tavas ilçelerinde 26-27 Ocak tarihlerinde yapılacak olan çekilişe katılacak olanlar isim listesi sorgulama yapmak isteyerek 2023 Denizli TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası için araştırmalarına devam ediyor. 2023 Denizli TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi ve tüm detaylar.