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Haberler Yaşam TOKİ Denizli kura çekilişi CANLI İZLE | 2023 Denizli TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA
Giriş Tarihi: 24.01.2023 22:31 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 22:32

TOKİ Denizli kura çekilişi CANLI İZLE | 2023 Denizli TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

Sosyal Konut Projesi kura çekimleri 7. etapla devam ediyor. Denizli'de yapılacak olan 3.150 konut için Acıpayam, Çivril, Honaz, Merkez, Sarayköy, Babadağ, Bekilli, Bozkurt, Buldan, Çal, Çardak, Kale, Serinhisar, Tavas ilçelerinde 26-27 Ocak tarihlerinde yapılacak olan çekilişe katılacak olanlar isim listesi sorgulama yapmak isteyerek 2023 Denizli TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası için araştırmalarına devam ediyor. 2023 Denizli TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi ve tüm detaylar.

TOKİ Denizli kura çekilişi CANLI İZLE | 2023 Denizli TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

TOKİ Denizli kura çekilişi sonuçları, başvuru yapanlar tarafından merakla bekleniyor. 3.150 konut için 26-27 Ocak tarihlerinde yapılacak olan kura çekilişi sonuçlarını öğrenmek isteyenler 2023 Denizli TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası için araştırmalarına devam ediyor.

2023 DENİZLİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA

Denizli TOKİ kura çekilişi sonuçları ve tüm detaylar şöyle;

TOKİ Denizli kura çekilişi CANLI İZLE | 2023 Denizli TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Denizli TOKİ 3.150 konut hak sahibi belirme kurası Acıpayam, Çivril, Honaz, Merkez, Sarayköy, Babadağ, Bekilli, Bozkurt, Buldan, Çal, Çardak, Kale, Serinhisar, Tavas ilçeleri için 26-27 Ocak 2023 tarihlerinde yapılacak.

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TOKİ Denizli kura çekilişi CANLI İZLE | 2023 Denizli TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

Denizli TOKİ kura çekilişi ilçe ilçe şu tarihlerde yapılacak.

ACIPAYAM – 26 Ocak – Saat: 10:00

ÇİVRİL – 26 Ocak – Saat: 10:00

TOKİ Denizli kura çekilişi CANLI İZLE | 2023 Denizli TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

HONAZ – 26 Ocak – Saat: 10:00

MERKEZ – 26 Ocak - Saat: 10:00

TOKİ Denizli kura çekilişi CANLI İZLE | 2023 Denizli TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

SARAYKÖY – 26 Ocak - Saat: 10:00

BABADAĞ – 27 Ocak - Saat: 10:00

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