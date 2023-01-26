Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TOKİ Denizli kura çekimi canlı izle: 26 Ocak 2023 2+1 3+1 Denizli TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 26.01.2023 07:54 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 07:54

TOKİ Denizli kura çekimi canlı izle: 26 Ocak 2023 2+1 3+1 Denizli TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Denizli TOKİ kura sonuçları bugün de sıklıkla aratılıyor. 26 Ocak 2023 Acıpayam, Çivril, Honaz, Merkez, Sarayköy ilçelerinde Sosyal Konutlar hak sahiplerini bulacak. Toplamda 1646 Sosyal Konut TOKİ Denizli kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden kura çekilişi ile dağıtılacak. EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde çekilen kuralar noter huzurunda yapılmakta. TOKİ Denizli kura sonuçları isim listesi, yarın Babadağ, Bekilli, Bozkurt, Buldan, Çal, Çardak, Kale, Serinhisar, Tavas kuraları çekildikten sonra tamamen erişime açılabilecek. İşte TOKİ Denizli kura sonuçları sorgulama ekranı 2+1 3+1

TOKİ Denizli kura çekimi canlı izle: 26 Ocak 2023 2+1 3+1 Denizli TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Acıpayam, Çivril, Honaz, Merkez, Sarayköy ilçelerinde Denizli TOKİ kura çekilişi bugün gerçekleştirilecek. EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde çekilen kuralarda emekli, genç, gazi yakını ve diğer kategorilerinde 1646 ev hak sahibini bulacak. TOKİ Denizli kura çekilişi canlı izle ekranı üzerinden vatandaşlar kuraları canlı takip edebilecek.

TOKİ Denizli kura çekimi canlı izle: 26 Ocak 2023 2+1 3+1 Denizli TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Denizli TOKİ 3.150 konut hak sahibi belirme kurası Acıpayam, Çivril, Honaz, Merkez, Sarayköy, Babadağ, Bekilli, Bozkurt, Buldan, Çal, Çardak, Kale, Serinhisar, Tavas ilçeleri için 26-27 Ocak 2023 tarihlerinde yapılacak.

EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde çekilen kuralar canlı yayın ile paylaşılıyor.

İşte, 26 Ocak Perşembe tarihli yayın:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ Denizli kura çekimi canlı izle: 26 Ocak 2023 2+1 3+1 Denizli TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

DENİZLİ TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE

Aşağıda yer alan linkle kura çekimini canlı yayınla izleyebilirsiniz.

TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ Denizli kura çekimi canlı izle: 26 Ocak 2023 2+1 3+1 Denizli TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

BURSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

3.150 konut Acıpayam, Çivril, Honaz, Merkez, Sarayköy, Babadağ, Bekilli, Bozkurt, Buldan, Çal, Çardak, Kale, Serinhisar, Tavas ilçeleri için 26-27 Ocak 2023 tarihlerinde yapılacak.

Denizli çekilişi 26 – 27 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Kuralar her gün saat 10.00'da başlayacak.

İşte ilçe ilçe tarihler:

TOKİ Denizli kura çekimi canlı izle: 26 Ocak 2023 2+1 3+1 Denizli TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

26 Ocak: Acıpayam, Çivril, Honaz, Merkez, Sarayköy

27 Ocak: Babadağ, Bozkurt, Buldan, Çal, Çardak, Kale, Serinhisar, Tavas, Tavas Kızılcabölük

NOT: Denizli Baklan ve Beyağaç ilçelerinde toplam 313 konutta başvuru sayısı az olduğu için hap sahipliği kurası çekilmeyecek.

SON DAKİKA