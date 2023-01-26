Denizli TOKİ kura sonuçları bugün de sıklıkla aratılıyor. 26 Ocak 2023 Acıpayam, Çivril, Honaz, Merkez, Sarayköy ilçelerinde Sosyal Konutlar hak sahiplerini bulacak. Toplamda 1646 Sosyal Konut TOKİ Denizli kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden kura çekilişi ile dağıtılacak. EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde çekilen kuralar noter huzurunda yapılmakta. TOKİ Denizli kura sonuçları isim listesi, yarın Babadağ, Bekilli, Bozkurt, Buldan, Çal, Çardak, Kale, Serinhisar, Tavas kuraları çekildikten sonra tamamen erişime açılabilecek. İşte TOKİ Denizli kura sonuçları sorgulama ekranı 2+1 3+1