Acıpayam, Çivril, Honaz, Merkez, Sarayköy ilçelerinde Denizli TOKİ kura çekilişi bugün gerçekleştirilecek. EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde çekilen kuralarda emekli, genç, gazi yakını ve diğer kategorilerinde 1646 ev hak sahibini bulacak. TOKİ Denizli kura çekilişi canlı izle ekranı üzerinden vatandaşlar kuraları canlı takip edebilecek.