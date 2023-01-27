Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TOKİ Denizli kura sonuçları ile isim listesi sorgulama! 2023 TOKİ Denizli kura çekimi sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 27.01.2023 06:50 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 06:52

TOKİ Denizli kura sonuçları ile isim listesi sorgulama! 2023 TOKİ Denizli kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

TOKİ Denizli kura çekimi sonuçları için gözler bugün de devam eden kuraya çevrildi. Tarihin en büyük sosyal konut projesinde her gün binlerce vatandaş ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor. Kuraya katılan vatandaşlar isimlerinin okunmasını heyecanla beklerken öte yandan bugün de sabah saatlerinden itibaren "27 Ocak 2023 TOKİ Denizli kura çekimi sonuçları açıklandı mı, sonuç sorgulama ile isim listesi ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. İşte TOKİ Denizli kura çekimi sonuçları (isim listesi) sorgulama – canlı izle ekranı…

TOKİ Denizli kura sonuçları ile isim listesi sorgulama! 2023 TOKİ Denizli kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

TOKİ kura çekimi takvimine göre; kuralar tüm hızıyla devam ederken sıra Denizli'ye geldi. 7. Etap kapsamında düzenlenen kurada Pamukkale, Merkezefendi, Acıpayam, Çivril, Honaz, Sarayköy, Çal, Tavas, Kale, Buldan, Çardak, Serinhisar, Bozkurt, Babadağ, Bekilli, Beyağaç ve Baklan ilçelerinde yapılacak 3 bin 150 ev sahibini bulacak. Vatandaşlar "TOKİ Denizli kura çekimi sonuçları açıklandı mı, sonuç sorgulama ile isim listesi ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Vatandaşlar kuraları canlı yayın izle ekranı üzerinden takip ediyor. İşte 27 Ocak 2023 TOKİ Denizli kura çekimi sonuçları (asil isim listesi) sorgulama – canlı izle ekranı!

TOKİ Denizli kura sonuçları ile isim listesi sorgulama! 2023 TOKİ Denizli kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

TOKİ DENİZLİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Pamukkale, Merkezefendi, Acıpayam, Çivril, Honaz, Sarayköy, Çal, Tavas, Kale, Buldan, Çardak, Serinhisar, Bozkurt, Babadağ, Bekilli, Beyağaç ve Baklan ilçelerinde yapılacak 3 bin 150 konut için Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde kura töreni düzenlendi.

Kurada ismi çıkanlar duygusal anlar yaşadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ Denizli kura sonuçları ile isim listesi sorgulama! 2023 TOKİ Denizli kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

Hak sahibi Osman Uçar, ev sahibi olacağı için mutlu olduğunu söyledi. Uçar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Ayten Demirtaş da ismi açıklandığında çok duygulandığını belirtti. Kura çekimlerinin bugün da aynı yerde devam edeceği öğrenildi.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA

DENİZLİ TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA

TOKİ Denizli kura sonuçları ile isim listesi sorgulama! 2023 TOKİ Denizli kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

DENİZLİ TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE

Aşağıda yer alan linkle kura çekimini canlı yayınla izleyebilirsiniz.

TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ Denizli kura sonuçları ile isim listesi sorgulama! 2023 TOKİ Denizli kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

TOKİ DENİZLİ EVLERİ NEREDE?

Denizli Acıpayam 508

Denizli Çivril 100

Denizli Honaz 3. Etap 150

Denizli Merkez (Merkezefendi,Pamukkale) 650

Denizli Sarayköy 238

Denizli Babadağ 47

Denizli Bekilli 80

Denizli Bozkurt 100

Denizli Buldan 126

Denizli Çal 4. Etap 250

Denizli Çardak 120

Denizli Kale 70

Denizli Serinhisar 198

Denizli Tavas 100

Denizli Tavas Kızılcabölük 100

Denizli Baklan 220 Başvuru Sayısı Az Hak Sahipliği Kurası Çekilmeyecek

Denizli Beyağaç 93 Başvuru Sayısı Az Hak Sahipliği Kurası Çekilmeyecek

SON DAKİKA