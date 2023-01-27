Haberler Yaşam TOKİ Denizli kura sonuçları ile isim listesi sorgulama! 2023 TOKİ Denizli kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 27.01.2023 06:50 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 06:52

TOKİ Denizli kura sonuçları ile isim listesi sorgulama! 2023 TOKİ Denizli kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

TOKİ Denizli kura çekimi sonuçları için gözler bugün de devam eden kuraya çevrildi. Tarihin en büyük sosyal konut projesinde her gün binlerce vatandaş ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor. Kuraya katılan vatandaşlar isimlerinin okunmasını heyecanla beklerken öte yandan bugün de sabah saatlerinden itibaren "27 Ocak 2023 TOKİ Denizli kura çekimi sonuçları açıklandı mı, sonuç sorgulama ile isim listesi ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. İşte TOKİ Denizli kura çekimi sonuçları (isim listesi) sorgulama – canlı izle ekranı…