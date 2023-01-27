Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TOKİ Denizli kura sonuçları sorgulama ekranı: 27 Ocak 2023 TOKİ Denizli kura çekilişi sonuçları nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 27.01.2023 15:09 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 15:12

TOKİ Denizli kura sonuçları sorgulama ekranı: 27 Ocak 2023 TOKİ Denizli kura çekilişi sonuçları nasıl öğrenilir?

Denizli TOKİ sonuçları 27 Ocak Cuma günü sorgulanıyor. 26-27 Ocak tarihleri arasında çekilen TOKİ Denizli kura çekimi sonuçları canlı yayın izle ekranı ile takip edildi. 3 bin 150 konut Acıpayam, Çivril, Honaz, Merkez, Sarayköy, Babadağ, Bekilli, Bozkurt, Buldan, Çal, Çardak, Kale, Serinhisar, Tavas, Kızılcabölük ilçelerinde emekli, engelli, genç kategorilerinde çekilen kuralar ile hak sahiplerini buluyor. Peki, TOKİ Denizli kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2023 TOKİ Denizli kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1 listesi…

TOKİ Denizli kura sonuçları sorgulama ekranı: 27 Ocak 2023 TOKİ Denizli kura çekilişi sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ Denizli kura çekilişi sonuçları canlı yayında! 27 Ocak bugün Babadağ, Bekilli, Bozkurt, Buldan, Çal, Çardak, Kale, Serinhisar, Tavas, Kızılcabölük sonuçları açıklanıyor. EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde çekilen kuralar sonlandı. TOKİ Denizli kura sonuçları sorgulama ekranı sık sık ziyaret ediliyor. 2+1 3+1 isim listesi Denizli TOKİ kura çekilişi Youtube üzerinden takip ediliyor. Peki, 2023 TOKİ Denizli kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, detaylar…

TOKİ Denizli kura sonuçları sorgulama ekranı: 27 Ocak 2023 TOKİ Denizli kura çekilişi sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ DENİZLİ SONUÇLARI YAYINDA!

26-27 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen Denizli TOKİ kura çekilişi bugün Babadağ, Bekilli, Bozkurt, Buldan, Çal, Çardak, Kale, Serinhisar, Tavas, Kızılcabölük ilçelerinde gerçekleşti

EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde çekilen kuralar canlı yayın ile paylaşılıyor.

İşte, 27 Ocak Cuma tarihli yayın:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ Denizli kura sonuçları sorgulama ekranı: 27 Ocak 2023 TOKİ Denizli kura çekilişi sonuçları nasıl öğrenilir?

DENİZLİ TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE

Aşağıda yer alan linkle kura çekimini canlı yayınla izleyebilirsiniz.

TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ Denizli kura sonuçları sorgulama ekranı: 27 Ocak 2023 TOKİ Denizli kura çekilişi sonuçları nasıl öğrenilir?

DENİZLİ TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Denizli kura sonuçları sorgulama işlemleri 2+1 3+1 isim listesi ile araştırılacak. TOKİ sosyal konut kura çekiliş sonuçları e devlet sistemi üzerinden öğrenilebiliyor.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ Denizli kura sonuçları sorgulama ekranı: 27 Ocak 2023 TOKİ Denizli kura çekilişi sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ DENİZLİ EVLERİ NEREDE?

Denizli Acıpayam 508

Denizli Çivril 100

Denizli Honaz 3. Etap 150

Denizli Merkez (Merkezefendi,Pamukkale) 650

Denizli Sarayköy 238

Denizli Babadağ 47

Denizli Bekilli 80

SON DAKİKA