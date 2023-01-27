TOKİ Denizli kura sonuçları sorgulama ekranı: 27 Ocak 2023 TOKİ Denizli kura çekilişi sonuçları nasıl öğrenilir?

Denizli TOKİ sonuçları 27 Ocak Cuma günü sorgulanıyor. 26-27 Ocak tarihleri arasında çekilen TOKİ Denizli kura çekimi sonuçları canlı yayın izle ekranı ile takip edildi. 3 bin 150 konut Acıpayam, Çivril, Honaz, Merkez, Sarayköy, Babadağ, Bekilli, Bozkurt, Buldan, Çal, Çardak, Kale, Serinhisar, Tavas, Kızılcabölük ilçelerinde emekli, engelli, genç kategorilerinde çekilen kuralar ile hak sahiplerini buluyor. Peki, TOKİ Denizli kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2023 TOKİ Denizli kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1 listesi…