İlk Evim TOKİ Denizli ve Batman arsa kura çekilişi canlı izle! 17 Mart TOKİ Denizli ve Batman Merkez arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

İlk Evim Arsa etabı kura çekilişleri bugün 6 il için gerçekleşiyor. Toplu Konut İdaresi tarafından güncellenen kura takvimine göre, 17 Mart 2023 Cuma bugün Denizli ve Batman'da arsalar hak sahiplerini buluyor. TOKİ arsa kura çekilişi canlı izle ekranı Youtube ile takip edilecek. Denizli'de 550 ve Batman'da 550 müstakil arsa için isim listesi belirlenecek. TOKİ Denizli ve Batman arsa kura çekimi için ekran başına geçildi. Tarihin en büyük sosyal konut projesinde tercihini altyapılı arsadan yana kullananlar TOKİ Denizli ve Batman Merkez arsa kura sonuçları isim listesi sorgulamalarına başladı. Peki, 2023 TOKİ Denizli ve Batman arsa kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, e-devlet kura sonucu sorgulama ekranı…