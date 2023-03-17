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Haberler Yaşam İlk Evim TOKİ Denizli ve Batman arsa kura çekilişi canlı izle! 17 Mart TOKİ Denizli ve Batman Merkez arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi
Giriş Tarihi: 17.03.2023 11:33 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 11:33

İlk Evim TOKİ Denizli ve Batman arsa kura çekilişi canlı izle! 17 Mart TOKİ Denizli ve Batman Merkez arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

İlk Evim Arsa etabı kura çekilişleri bugün 6 il için gerçekleşiyor. Toplu Konut İdaresi tarafından güncellenen kura takvimine göre, 17 Mart 2023 Cuma bugün Denizli ve Batman'da arsalar hak sahiplerini buluyor. TOKİ arsa kura çekilişi canlı izle ekranı Youtube ile takip edilecek. Denizli'de 550 ve Batman'da 550 müstakil arsa için isim listesi belirlenecek. TOKİ Denizli ve Batman arsa kura çekimi için ekran başına geçildi. Tarihin en büyük sosyal konut projesinde tercihini altyapılı arsadan yana kullananlar TOKİ Denizli ve Batman Merkez arsa kura sonuçları isim listesi sorgulamalarına başladı. Peki, 2023 TOKİ Denizli ve Batman arsa kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, e-devlet kura sonucu sorgulama ekranı…

TOKİ Denizli ve Batman arsa kura çekilişi canlı izle! 17 Mart TOKİ Denizli ve Batman Merkez arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

TOKİ Denizli ve Batman Merkez arsa kura sonuçları e-devlet üzerinden sorgulanmaya başlayacak. 13-17 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek İlk Evim arsa kura çekilişi takvimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşıldı. 17 Mart Cuma bugün TOKİ Denizli ve Batman arsa kura çekimi canlı izle ekranı ile takip edilecek. Çekiliş ardından kura sonucu sorgulama işlemleri başlayacak. Peki, müstakil TOKİ Denizli ve Batman arsa kura çekilişi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte, başvuru sonucu sorgulama ekranı ve konu ile ilgili tüm detaylar…

TOKİ Denizli ve Batman arsa kura çekilişi canlı izle! 17 Mart TOKİ Denizli ve Batman Merkez arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

TOKİ DENİZLİ VE BATMAN MÜSTAKİL ARSA ÇEKİLİŞİ BUGÜN!

Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle ertelenen TOKİ kura çekilişi tüm hızıyla devam ediyor. İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Evim Arsa kuraları çekilmeye başladı.

17 Mart 2023 Cuma bugün Denizli ve Batman Merkez arsa çekilişi gerçekleşiyor.

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TOKİ Denizli ve Batman arsa kura çekilişi canlı izle! 17 Mart TOKİ Denizli ve Batman Merkez arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

YENİ TOKİ KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU

TOKİ kura çekimi sonuçları için yeni tarihler belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni kura çekimi tarihlerini açıkladı.

Bakan Kurum, resmî sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İlk İş Yerim" için kura çekimlerine başlandığını duyurarak, "250 alt sektörü harekete geçiren 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemizle istihdamı destekliyor, vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz. Konut ve arsa kuralarımız devam ederken sıra iş yerlerine geldi. 12 ilde, 3 bin 106 iş yeri için 15 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

TOKİ Denizli ve Batman arsa kura çekilişi canlı izle! 17 Mart TOKİ Denizli ve Batman Merkez arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ DE BELLİ OLDU

13-17 Mart tarihleri arasında yapılacak TOKİ arsa kura çekimi ile 23 ilde 21 bin 120 arsanın hak sahibi noter huzurunda belirlenecek. İşte, kurası çekilecek o iller:

13 Mart 2023: Erzincan Merkez 550

13 Mart 2023: Kırşehir Merkez 1100

13 Mart 2023: Bingöl Merkez 440

13 Mart 2023: Aydın Merkez165

13 Mart 2023: Isparta Merkez 440

13 Mart 2023: Afyonkarahisar Merkez 1320

TOKİ Denizli ve Batman arsa kura çekilişi canlı izle! 17 Mart TOKİ Denizli ve Batman Merkez arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

14 Mart 2023: Balıkesir Merkez 2 bin 200

14 Mart 2023: Aksaray Merkez 660

14 Mart 2023: Kayseri Merkez 1650

15 Mart 2023: Konya Merkez 4 bin 400

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