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Haberler Yaşam TOKİ Edirne arsa kura çekimi canlı yayın izle: 20 Mart 2023 TOKİ Edirne kura arsa sonuçları isim listesi sorgula e devlet
Giriş Tarihi: 20.03.2023 09:21 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 09:21

TOKİ Edirne arsa kura çekimi canlı yayın izle: 20 Mart 2023 TOKİ Edirne kura arsa sonuçları isim listesi sorgula e devlet

TOKİ Edirne kura arsa sonuçları isim listesi hakkında araştırmalar devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamayla yeni kuraların başlayacağını duyurmuştu. TOKİ arsa kura takvimi ilk etap sona ererken, ikinci etap İstanbul ile son buluyor. TOKİ Edirne arsa kura çekimi canlı izle ekranı ile 700 arsa hak sahiplerini bulacak. TOKİ arsa kura sonuçları Edirne e devlet sorgulama ekranı üzerinden öğrenilebilecek. TOKİ Edirne arsa kura çekilişi ile ikinci etap kuralar böylece başlıyor. İşte 20 Mart 2023 TOKİ Edirne kura arsa sonuçları hak edenlerin isim listesi

TOKİ Edirne arsa kura çekimi canlı yayın izle: 20 Mart 2023 TOKİ Edirne kura arsa sonuçları isim listesi sorgula e devlet

TOKİ Edirne arsa kura çekimi canlı yayın bugün saat 10.00'da başlayacak. Toplam 600 arsanın kuraları çekilecek. 20 Mart 2023 tarihli çekiliş Youtube üzerinden canlı yayınlanacak. Çekiliş bittikten sonra TOKİ Edirne kura arsa sonuçları isim listesi e devlet üzerinden öğrenilebilecek. İşte İlk Evim Arsa kuraları hakkında detaylar

TOKİ Edirne arsa kura çekimi canlı yayın izle: 20 Mart 2023 TOKİ Edirne kura arsa sonuçları isim listesi sorgula e devlet

TOKİ EDİRNE MÜSTAKİL ARSA ÇEKİLİŞİ BUGÜN!

Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle ertelenen TOKİ kura çekilişi tüm hızıyla devam ediyor. İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Evim Arsa kuraları çekilmeye başladı.

20 Mart 2023 pazartesi bugün Edirne Merkez arsa çekilişi gerçekleşiyor.

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TOKİ Edirne arsa kura çekimi canlı yayın izle: 20 Mart 2023 TOKİ Edirne kura arsa sonuçları isim listesi sorgula e devlet

YENİ TOKİ KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU

TOKİ kura çekimi sonuçları için yeni tarihler belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni kura çekimi tarihlerini açıkladı

TOKİ Edirne arsa kura çekimi canlı yayın izle: 20 Mart 2023 TOKİ Edirne kura arsa sonuçları isim listesi sorgula e devlet

Bakan Kurum, resmî sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İlk İş Yerim" için kura çekimlerine başlandığını duyurarak, "250 alt sektörü harekete geçiren 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemizle istihdamı destekliyor, vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz. Konut ve arsa kuralarımız devam ederken sıra iş yerlerine geldi. 12 ilde, 3 bin 106 iş yeri için 15 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

TOKİ Edirne arsa kura çekimi canlı yayın izle: 20 Mart 2023 TOKİ Edirne kura arsa sonuçları isim listesi sorgula e devlet

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ DE BELLİ OLDU

20 - 27 Mart tarihleri arasında yapılacak TOKİ arsa kura çekimi ile arsalar hak sahiplerini bulacak. İşte, kurası çekilecek o iller:

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