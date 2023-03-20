Haberler Yaşam TOKİ Edirne arsa kura çekimi canlı yayın izle: 20 Mart 2023 TOKİ Edirne kura arsa sonuçları isim listesi sorgula e devlet

Giriş Tarihi: 20.03.2023 09:21 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 09:21

TOKİ Edirne arsa kura çekimi canlı yayın izle: 20 Mart 2023 TOKİ Edirne kura arsa sonuçları isim listesi sorgula e devlet

TOKİ Edirne kura arsa sonuçları isim listesi hakkında araştırmalar devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamayla yeni kuraların başlayacağını duyurmuştu. TOKİ arsa kura takvimi ilk etap sona ererken, ikinci etap İstanbul ile son buluyor. TOKİ Edirne arsa kura çekimi canlı izle ekranı ile 700 arsa hak sahiplerini bulacak. TOKİ arsa kura sonuçları Edirne e devlet sorgulama ekranı üzerinden öğrenilebilecek. TOKİ Edirne arsa kura çekilişi ile ikinci etap kuralar böylece başlıyor. İşte 20 Mart 2023 TOKİ Edirne kura arsa sonuçları hak edenlerin isim listesi