TOKİ ev fiyatları ne kadar? TOKİ sosyal konut taksit ödeme planı nasıl, taksitler sabit mi? İstanbul ve İzmir’de 2+1, 3+1 konutlar ve taksitleri

TOKİ başvuruları tüm hızıyla devam ederken vatandaşlar, kafalarındaki soru işaretlerine yanıt aramayı sürdürüyor. Uygun ödeme şartlarıyla 2+1 veya 3+1 ev sahibi olmak isteyenler, TOKİ taksitlendirmeleri ve ödeme planı nasıl olacak merak ediyor. TOKİ taksitleri sabit kalacak mı sorusu, bu noktada önem arz ediyor. TOKİ ev fiyatları araştırması ile vatandaşlar TOKİ sosyal konut projesi için başvuruda bulunmak istiyor. Peki, TOKİ konut fiyatları ne kadar? TOKİ ödeme planı nasıl? İşte detaylar…