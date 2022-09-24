TOKİ ev fiyatları ne kadar? TOKİ sosyal konut taksit ödeme planı nasıl, taksitler sabit mi? İstanbul ve İzmir’de 2+1, 3+1 konutlar ve taksitleri

TOKİ ev fiyatları sürekli araştırma konusu. Sosyal konut projesi ile ilk başta 250 bin; toplamda 500 bin konut yapılacak. İlk evim adı verilen projede ilk evine kavuşmak isteyen vatandaşlar, TOKİ sosyal konut taksit ödeme planı nasıl, taksitler sabit mi sorusunu yöneltiyor. TOKİ 2+1 3+1 konut fiyatları ile taksit yöntemleri merak konusu oldu. Özellikle TOKİ taksit ödeme planı nasıl soruları cevap arıyor. Peki, TOKİ ev fiyatları ne kadar? İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ ev fiyatları belli mi? İşte detaylar...