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Haberler Yaşam TOKİ ev fiyatları ne kadar? TOKİ sosyal konut taksit ödeme planı nasıl, taksitler sabit mi? İstanbul ve İzmir’de 2+1, 3+1 konutlar ve taksitleri
Giriş Tarihi: 24.09.2022 07:24 Güncelleme Tarihi: 24.09.2022 07:27

TOKİ ev fiyatları ne kadar? TOKİ sosyal konut taksit ödeme planı nasıl, taksitler sabit mi? İstanbul ve İzmir’de 2+1, 3+1 konutlar ve taksitleri

TOKİ ev fiyatları sürekli araştırma konusu. Sosyal konut projesi ile ilk başta 250 bin; toplamda 500 bin konut yapılacak. İlk evim adı verilen projede ilk evine kavuşmak isteyen vatandaşlar, TOKİ sosyal konut taksit ödeme planı nasıl, taksitler sabit mi sorusunu yöneltiyor. TOKİ 2+1 3+1 konut fiyatları ile taksit yöntemleri merak konusu oldu. Özellikle TOKİ taksit ödeme planı nasıl soruları cevap arıyor. Peki, TOKİ ev fiyatları ne kadar? İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ ev fiyatları belli mi? İşte detaylar...

TOKİ ev fiyatları ne kadar? TOKİ sosyal konut taksit ödeme planı nasıl, taksitler sabit mi? İstanbul ve İzmir’de 2+1, 3+1 konutlar ve taksitleri

TOKİ başvuruları tüm hızıyla devam ederken vatandaşlar, kafalarındaki soru işaretlerine yanıt aramayı sürdürüyor. Uygun ödeme şartlarıyla 2+1 veya 3+1 ev sahibi olmak isteyenler, TOKİ taksitlendirmeleri ve ödeme planı nasıl olacak merak ediyor. TOKİ taksitleri sabit kalacak mı sorusu, bu noktada önem arz ediyor. TOKİ ev fiyatları araştırması ile vatandaşlar TOKİ sosyal konut projesi için başvuruda bulunmak istiyor. Peki, TOKİ konut fiyatları ne kadar? TOKİ ödeme planı nasıl? İşte detaylar…

TOKİ ev fiyatları ne kadar? TOKİ sosyal konut taksit ödeme planı nasıl, taksitler sabit mi? İstanbul ve İzmir’de 2+1, 3+1 konutlar ve taksitleri

TOKİ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

14 Eylül 2022 tarihinde başlayan TOKİ sosyal konut başvuruları, 31 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek. Vatandaşlar, TOKİ konut başvurularını e-Devlet üzerinden yapabiliyor.

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TOKİ ev fiyatları ne kadar? TOKİ sosyal konut taksit ödeme planı nasıl, taksitler sabit mi? İstanbul ve İzmir’de 2+1, 3+1 konutlar ve taksitleri

e-Devlet dışında bankalara da başvuru yapılabiliyor. Ziraat Bankası ve Halkbank şubelerinden de 14 Eylül-31 Ekim 2022 tarihleri arasında bizzat başvuru yapmak mümkün.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ev fiyatları ne kadar? TOKİ sosyal konut taksit ödeme planı nasıl, taksitler sabit mi? İstanbul ve İzmir’de 2+1, 3+1 konutlar ve taksitleri

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2022?

Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. TOKİ başvuru ücreti de belli oldu. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra "konut belirleme kurası" ile belirlenecek ve başvuru bedeli 500 lira olacak. Ücretler, Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden ödenecek.

e-Devlet kanalıyla başvurularda SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış IBAN hesabına başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde eft, havale, ATM vb. ile yatırılması gerekmektedir. Aksi halde mevcut başvuru iptal edilecektir.

TOKİ ev fiyatları ne kadar? TOKİ sosyal konut taksit ödeme planı nasıl, taksitler sabit mi? İstanbul ve İzmir’de 2+1, 3+1 konutlar ve taksitleri

TOKİ SOSYAL KONUT TAKSİTLERİ NE KADAR OLACAK?

Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. Öte yandan, 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar ise 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile alınabilecek.

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