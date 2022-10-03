TOKİ evleri nasıl olacak, hangi ilde nasıl sosyal konut yapacak? 2+1 ve 3+1 evlerin planları ortaya çıktı! İşte il il TOKİ daire görselleri

Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut Projesi için başvurular, 31 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek. ''İlk Evim İlk İş Yerim'' adı verilen projenin ilk etap temelleri ise 25 Ekim 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atılacak. 17 ilde eş zamanlı yapılacak temel atma töreni öncesi TOKİ'nin hangi ilde nasıl konut yapacağı belli oldu. Bu noktada başvuru yapan 5 milyonu aşkın vatandaş, ''2+1 ve 3+1 TOKİ evleri nasıl olacak, konut planları nasıl?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, TOKİ hangi ilde nasıl sosyal konut yapacak? İşte Bakanlık tarafından paylaşılan il il TOKİ daire görselleri…