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Giriş Tarihi: 03.10.2022 14:57 Güncelleme Tarihi: 03.10.2022 15:05

TOKİ evleri nasıl olacak, hangi ilde nasıl sosyal konut yapacak? 2+1 ve 3+1 evlerin planları ortaya çıktı! İşte il il TOKİ daire görselleri

Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut Projesi için başvurular, 31 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek. ''İlk Evim İlk İş Yerim'' adı verilen projenin ilk etap temelleri ise 25 Ekim 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atılacak. 17 ilde eş zamanlı yapılacak temel atma töreni öncesi TOKİ'nin hangi ilde nasıl konut yapacağı belli oldu. Bu noktada başvuru yapan 5 milyonu aşkın vatandaş, ''2+1 ve 3+1 TOKİ evleri nasıl olacak, konut planları nasıl?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, TOKİ hangi ilde nasıl sosyal konut yapacak? İşte Bakanlık tarafından paylaşılan il il TOKİ daire görselleri

TOKİ evleri nasıl olacak, hangi ilde nasıl sosyal konut yapacak? 2+1 ve 3+1 evlerin planları ortaya çıktı! İşte il il TOKİ daire görselleri

81 ili kapsayan ''İlk Evim İlk İş Yerim'' adlı TOKİ sosyal konut projesi ile ilgili her geçen gün yeni bir bilgi paylaşılıyor. Binlerce dar gelirli vatandaşı uygun ödeme koşulları ile ev sahibi yapacak proje kapsamında 5 bin konutun temeli, 25 Ekim 2022 tarihinde 17 ilde eş zamanlı olarak atılacak. Başvuru yapan vatandaşlar ise TOKİ evlerinin nasıl olacağını merak ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2+1 ve 3+1 seçenekleri bulunan TOKİ daire görsellerini paylaştı. Böylece TOKİ'nin hangi ilde nasıl konut yapacağı netlik kazandı. Peki, TOKİ evleri nasıl olacak, hangi ilde nasıl sosyal konut yapacak? İşte il il TOKİ sosyal konut projesi daire görselleri

TOKİ evleri nasıl olacak, hangi ilde nasıl sosyal konut yapacak? 2+1 ve 3+1 evlerin planları ortaya çıktı! İşte il il TOKİ daire görselleri

YÜZYILIN KONUT HAMLESİNDE İNŞAATLAR BAŞLIYOR!

Dar gelirli binlerce vatandaşı kira öder gibi ev sahibi yapmak için kolları sıvayan hükümet, çalışmaları hızlandırdı.

250 bin konut için inşaatın yılbaşında başlaması planlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tarih öne çekildi.

Ucuz evlerin son durumu, proje başlangıç tarihi ve evlerin yapılacağı illerle ilgili önemli bilgiler paylaşıldı.

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TOKİ evleri nasıl olacak, hangi ilde nasıl sosyal konut yapacak? 2+1 ve 3+1 evlerin planları ortaya çıktı! İşte il il TOKİ daire görselleri

TOKİ EVLERİ İLK TEMEL NE ZAMAN ATILACAK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ tarafından hakkındaki birçok soru işareti cevaplanan TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ile ilgili bir önemli detay daha belli oldu.

TOKİ evleri ne zaman başlayacak ve ne zaman teslim edilecek soruları da yanıtını buldu. Yüzyılın sosyal konut hamlesinde temeller, 25 Ekim 2022 tarihinde 17 ilde eş zamanlı olarak atılacak.

Dar gelirli binlerce vatandaşı kira öder gibi yuva sahibi yapacak evlerin hızla tamamlanarak teslim edilmesi planlanıyor.

TOKİ evleri nasıl olacak, hangi ilde nasıl sosyal konut yapacak? 2+1 ve 3+1 evlerin planları ortaya çıktı! İşte il il TOKİ daire görselleri

TOKİ EVLERİ İLK İNŞAAT HANGİ İLLERDE BAŞLAYACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 25 Ekim 2022 tarihinde yapılacak törenle 17 ilde eş zamanlı temel atılacağını ve 5 bin konutun yapımına başlayacaklarını dile getirdi.

Projenin temelleri Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta atılacak ve böylece 5 bin konutun yapımına başlanacak.

TOKİ evleri nasıl olacak, hangi ilde nasıl sosyal konut yapacak? 2+1 ve 3+1 evlerin planları ortaya çıktı! İşte il il TOKİ daire görselleri

TOKİ EV FİYATLARI 608 BİNDEN BAŞLIYOR!

Valiliklere yazı yollayarak ihtiyaç ve beklentileri sorduklarını söyleyen Bakan Kurum, "Buna göre tespitler yapıldı ve projeler çalışılıyor. Vatandaşımız uygun şartlarda ev sahibi olacak" dedi.

Sosyal konutların yapımına devlet desteği sağlanarak fiyatlar düşürüldü. Maliyetin yaklaşık yüzde 40'ı sübvanse edildi. Bu şekilde 2+1 konut fiyatları 608 bin lira, taksitleri 2.280 liradan, 3+1 konut fiyatları 850 bin lira taksitleri 3.187 liradan başlıyor.

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