TOKİ evleri nasıl olacak, hangi ilde nasıl sosyal konut yapacak? 2+1 ve 3+1 evlerin planları ortaya çıktı! İşte il il TOKİ daire görselleri

TOKİ EVLERİ İLK TEMEL NE ZAMAN ATILACAK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ tarafından hakkındaki birçok soru işareti cevaplanan TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ile ilgili bir önemli detay daha belli oldu.

TOKİ evleri ne zaman başlayacak ve ne zaman teslim edilecek soruları da yanıtını buldu. Yüzyılın sosyal konut hamlesinde temeller, 25 Ekim 2022 tarihinde 17 ilde eş zamanlı olarak atılacak.

Dar gelirli binlerce vatandaşı kira öder gibi yuva sahibi yapacak evlerin hızla tamamlanarak teslim edilmesi planlanıyor.