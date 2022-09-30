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Haberler Yaşam TOKİ evleri nasıl olacak? TOKİ sosyal konut planları belli oldu! İşte 2+1 ve 3+1 TOKİ örnek daire görselleri
Giriş Tarihi: 30.09.2022 21:30 Güncelleme Tarihi: 30.09.2022 21:51

TOKİ evleri nasıl olacak? TOKİ sosyal konut planları belli oldu! İşte 2+1 ve 3+1 TOKİ örnek daire görselleri

Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut Projesi için başvurular tüm hızıyla devam ederken 250 bin konut için ilk temelin atılacağı tarih belli oldu. 2+1 ve 3+1 seçenekli evlerin proje başlangıç tarihi ve evlerin yapılacağı illerle ilgili bilgi verildi. Böylece ''TOKİ evleri inşaatı ne zaman başlayacak, ne zaman teslim edilecek?'' soruları yanıt buldu. Bu noktada kira öder gibi ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar, ''TOKİ evleri nasıl olacak?'' sorusunu gündeme taşıdı. Peki, TOKİ evleri inşaatı ne zaman başlayacak, hangi illerde? TOKİ evleri nasıl olacak? İşte, TOKİ sosyal konut planları ve 2+1 ve 3+1 TOKİ örnek daire görselleri

TOKİ evleri nasıl olacak? TOKİ sosyal konut planları belli oldu! İşte 2+1 ve 3+1 TOKİ örnek daire görselleri

Milyonlarca dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapacak olan ''İlk Evim İlk İş Yerim'' adlı TOKİ sosyal konut projesi ile ilgili ayrıntılı bilgiler gelmeye devam ediyor. TOKİ 250 bin konut için ilk temelin atılacağı tarih ile 2+1 ve 3+1 daire planları belli oldu. 81 ilde gerçekleştirilecek olan TOKİ evlerinin yapımı, ilk olarak 17 ilde eş zamanlı olarak başlayacak. Bu noktada başvuruda bulunan vatandaşlar, ''TOKİ evleri inşaatı ne zaman başlayacak, hangi illerde? TOKİ evleri nasıl olacak?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 2+1 ve 3+1 TOKİ sosyal konut projesi dairelerinin fotoğrafları…

TOKİ evleri nasıl olacak? TOKİ sosyal konut planları belli oldu! İşte 2+1 ve 3+1 TOKİ örnek daire görselleri

YÜZYILIN KONUT HAMLESİNDE İNŞAATLAR BAŞLIYOR!

Dar gelirli binlerce vatandaşı kira öder gibi ev sahibi yapmak için kolları sıvayan hükümet, çalışmaları hızlandırdı.

250 bin konut için inşaatın yılbaşında başlaması planlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tarih öne çekildi.

Ucuz evlerin son durumu, proje başlangıç tarihi ve evlerin yapılacağı illerle ilgili önemli bilgiler paylaşıldı.

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TOKİ evleri nasıl olacak? TOKİ sosyal konut planları belli oldu! İşte 2+1 ve 3+1 TOKİ örnek daire görselleri

TOKİ EVLERİ İLK TEMEL NE ZAMAN ATILACAK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ tarafından hakkındaki birçok soru işareti cevaplanan TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ile ilgili bir önemli detay daha belli oldu.

TOKİ evleri ne zaman başlayacak ve ne zaman teslim edilecek soruları da yanıtını buldu. Yüzyılın sosyal konut hamlesinde temeller, 25 Ekim 2022 tarihinde 17 ilde eş zamanlı olarak atılacak.

Dar gelirli binlerce vatandaşı kira öder gibi yuva sahibi yapacak evlerin hızla tamamlanarak teslim edilmesi planlanıyor

TOKİ evleri nasıl olacak? TOKİ sosyal konut planları belli oldu! İşte 2+1 ve 3+1 TOKİ örnek daire görselleri

TOKİ EVLERİ İLK İNŞAAT HANGİ İLLERDE BAŞLAYACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 25 Ekim 2022 tarihinde yapılacak törenle 17 ilde eş zamanlı temel atılacağını ve 5 bin konutun yapımına başlayacaklarını dile getirdi.

Projenin temelleri Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta atılacak ve böylece 5 bin konutun yapımına başlanacak.

TOKİ evleri nasıl olacak? TOKİ sosyal konut planları belli oldu! İşte 2+1 ve 3+1 TOKİ örnek daire görselleri

TOKİ EV FİYATLARI 608 BİNDEN BAŞLIYOR!

Valiliklere yazı yollayarak ihtiyaç ve beklentileri sorduklarını söyleyen Bakan Kurum, "Buna göre tespitler yapıldı ve projeler çalışılıyor. Vatandaşımız uygun şartlarda ev sahibi olacak" dedi.

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