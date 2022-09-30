TOKİ evleri nasıl olacak? TOKİ sosyal konut planları belli oldu! İşte 2+1 ve 3+1 TOKİ örnek daire görselleri

Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut Projesi için başvurular tüm hızıyla devam ederken 250 bin konut için ilk temelin atılacağı tarih belli oldu. 2+1 ve 3+1 seçenekli evlerin proje başlangıç tarihi ve evlerin yapılacağı illerle ilgili bilgi verildi. Böylece ''TOKİ evleri inşaatı ne zaman başlayacak, ne zaman teslim edilecek?'' soruları yanıt buldu. Bu noktada kira öder gibi ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar, ''TOKİ evleri nasıl olacak?'' sorusunu gündeme taşıdı. Peki, TOKİ evleri inşaatı ne zaman başlayacak, hangi illerde? TOKİ evleri nasıl olacak? İşte, TOKİ sosyal konut planları ve 2+1 ve 3+1 TOKİ örnek daire görselleri…