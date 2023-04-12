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Haberler Yaşam MÜSTAKİL TOKİ GİRESUN VE ARTVİN ARSA KURA ÇEKİMİ canlı yayında! 2023 TOKİ Giresun ve Artvin arsa kura sonuçları müstakil isim listesi sorgulama
Giriş Tarihi: 12.04.2023 11:27 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 11:27

MÜSTAKİL TOKİ GİRESUN VE ARTVİN ARSA KURA ÇEKİMİ canlı yayında! 2023 TOKİ Giresun ve Artvin arsa kura sonuçları müstakil isim listesi sorgulama

TOKİ Giresun ve Artvin arsa kura sonuçları 2023 bugün belli oluyor. İlk Evim Arsa kura takvimi ile 12 Nisan Çarşamba bugün Giresun Alucra, Çamoluk, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu ilçelerinde 380; Artvin Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Kemalpaşa, Şavşat, Yusufeli ilçelerinde ise 185 müstakil arsa hak sahibini bulacak. TOKİ Giresun ve Artvin kura çekimi canlı izle Youtube ekranı üzerinden takip edilebilecek. Canlı yayın sonrası müstakil arsa isim listesi ve TOKİ arsa sonuçları e devlet kura sonucu sorgulama ekranı üzerinden erişime açılacak. Peki, TOKİ Giresun ve Artvin arsa kura sonuçları 2023 açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte, detaylar…

MÜSTAKİL TOKİ GİRESUN VE ARTVİN ARSA KURA ÇEKİMİ canlı yayında! 2023 TOKİ Giresun ve Artvin arsa kura sonuçları müstakil isim listesi sorgulama

İlk Evim Arsa kura tarihleri takvimi Nisan ayı için güncellendi. 3. Etap arsa kura takvimi sonrası TOKİ Giresun ve Artvin sonuçları isim listesi araştırmaları başladı. Takvime göre, 12 Nisan Çarşamba bugün Giresun'da 380, Artvin'de ise 185 olmak üzere toplam 565 altyapılı müstakil arsanın hak sahibi belirlenecek. Başvuru sahipleri, arsa sahibi olup olmadığını TOKİ Giresun ve Artvin arsa kura çekimi canlı izle ekranı ile öğrenilebilecek. İşte, 12 Nisan 2023 TOKİ Giresun ve Artvin arsa kura sonuçları 2023 sorgulama e-devlet ekranı ve isim listesi…

MÜSTAKİL TOKİ GİRESUN VE ARTVİN ARSA KURA ÇEKİMİ canlı yayında! 2023 TOKİ Giresun ve Artvin arsa kura sonuçları müstakil isim listesi sorgulama

3. ETAP TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ NİSAN TAKVİMİ 2023

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ''İlk Evim'', ''İlk İş Yerim'' ve ''İlk Evim Arsa'' için kuralarına devam ediyor.

1 milyon konut arsası için TOKİ kura çekimi tarihleri 3. Etap takvimi belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni kura tarihlerini açıkladı.

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MÜSTAKİL TOKİ GİRESUN VE ARTVİN ARSA KURA ÇEKİMİ canlı yayında! 2023 TOKİ Giresun ve Artvin arsa kura sonuçları müstakil isim listesi sorgulama

''İlk Evim Arsa'' 3'üncü etap TOKİ arsa kura çekimi 10-28 Nisan 2023 tarihleri arasında noter huzurunda gerçekleşecek.

Çekilişlerin tamamlanmasının ardından 55 ilde toplamda 39 bin 380 arsa hak sahipleri ile buluşacak.

12 Nisan bugün Amasya, Artvin, Aydın, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Giresun, Gümüşhane'de arsa listesi belirleniyor.

İşte, canlı yayın ve kurası çekilecek o iller:

MÜSTAKİL TOKİ GİRESUN VE ARTVİN ARSA KURA ÇEKİMİ canlı yayında! 2023 TOKİ Giresun ve Artvin arsa kura sonuçları müstakil isim listesi sorgulama

TOKİ GİRESUN VE ARTVİN MÜSTAKİL ARSA KURA ÇEKİMİ BUGÜN!

Giresun Alucra, Çamoluk, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu ilçelerinde 380; Artvin Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Kemalpaşa, Şavşat, Yusufeli ilçelerinde ise 185 olmak üzere toplam 565 müstakil arsa kura çekimi 12 Nisan 2023 Çarşamba bugün gerçekleşecek.

Artvin arsa kuralar, saat 11.00'da, Giresun arsa kuraları ise saat 16.00'da başlayacak. Kura çekilişi ardından sonuçlar e-devlet ekranı üzerinden araştırılacak.

Sonuçların sistemde yer almasının öncesinde isim listesi canlı yayın ile yansıyacak.

MÜSTAKİL TOKİ GİRESUN VE ARTVİN ARSA KURA ÇEKİMİ canlı yayında! 2023 TOKİ Giresun ve Artvin arsa kura sonuçları müstakil isim listesi sorgulama

TOKİ GİREESUN ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ARTVİN ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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