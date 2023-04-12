MÜSTAKİL TOKİ GİRESUN VE ARTVİN ARSA KURA ÇEKİMİ canlı yayında! 2023 TOKİ Giresun ve Artvin arsa kura sonuçları müstakil isim listesi sorgulama

TOKİ Giresun ve Artvin arsa kura sonuçları 2023 bugün belli oluyor. İlk Evim Arsa kura takvimi ile 12 Nisan Çarşamba bugün Giresun Alucra, Çamoluk, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu ilçelerinde 380; Artvin Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Kemalpaşa, Şavşat, Yusufeli ilçelerinde ise 185 müstakil arsa hak sahibini bulacak. TOKİ Giresun ve Artvin kura çekimi canlı izle Youtube ekranı üzerinden takip edilebilecek. Canlı yayın sonrası müstakil arsa isim listesi ve TOKİ arsa sonuçları e devlet kura sonucu sorgulama ekranı üzerinden erişime açılacak. Peki, TOKİ Giresun ve Artvin arsa kura sonuçları 2023 açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte, detaylar…