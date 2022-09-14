Haberler Yaşam TOKİ hangi ile ne kadar konut yapacak? Milyonların merak ettiği liste açıklandı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de...

Giriş Tarihi: 14.09.2022 16:01 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 16:06

TOKİ hangi ile ne kadar konut yapacak? Milyonların merak ettiği liste açıklandı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de...

Milyonların merakla beklediği sosyal konut projesinde detaylar belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende tarihi projenin detaylarını açıkladı. 3+1 daire fiyatları 850 bin, 2+1 daire fiyatları 608 bin olarak açıklanırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal konut projesine başvuranların sayısının 207 bine yükseldiğini bildirdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarının belli olmasının ardından "Hangi ile ne kadar konut yapılacak?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Milyonların merakla beklediği liste TOKİ tarafından yayınlandı. İşte detaylar...