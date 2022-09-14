Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TOKİ hangi ile ne kadar konut yapacak? Milyonların merak ettiği liste açıklandı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de...
Giriş Tarihi: 14.09.2022 16:01 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 16:06

TOKİ hangi ile ne kadar konut yapacak? Milyonların merak ettiği liste açıklandı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de...

Milyonların merakla beklediği sosyal konut projesinde detaylar belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende tarihi projenin detaylarını açıkladı. 3+1 daire fiyatları 850 bin, 2+1 daire fiyatları 608 bin olarak açıklanırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal konut projesine başvuranların sayısının 207 bine yükseldiğini bildirdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarının belli olmasının ardından "Hangi ile ne kadar konut yapılacak?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Milyonların merakla beklediği liste TOKİ tarafından yayınlandı. İşte detaylar...

TOKİ hangi ile ne kadar konut yapacak? Milyonların merak ettiği liste açıklandı! İstanbul, Ankara ve İzmir’de...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, milyonların merakla beklediği Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi'nin detaylarını açıkladı.

TOKİ hangi ile ne kadar konut yapacak? Milyonların merak ettiği liste açıklandı! İstanbul, Ankara ve İzmir’de...

Projede yer alan 3+1 daire fiyatları 850 bin, 2+1 daire fiyatları 608 bin olarak açıklanırken, başvurular bugün başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeye şu ana dek 207 bin kişinin başvurduğunu söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ hangi ile ne kadar konut yapacak? Milyonların merak ettiği liste açıklandı! İstanbul, Ankara ve İzmir’de...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarının belli olmasının ardından "Hangi ile ne kadar konut yapılacak?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Milyonların merakla beklediği liste TOKİ tarafından yayınlandı. İşte detaylar...

TOKİ hangi ile ne kadar konut yapacak? Milyonların merak ettiği liste açıklandı! İstanbul, Ankara ve İzmir’de...
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
TOKİ hangi ile ne kadar konut yapacak? Milyonların merak ettiği liste açıklandı! İstanbul, Ankara ve İzmir’de...
SON DAKİKA