Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TOKİ indirim kampanyası ne zaman? TOKİ indirim kampanyası nedir, yılda kaç kez yapılır ve şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 22.09.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 22.09.2022 09:43

TOKİ indirim kampanyası ne zaman? TOKİ indirim kampanyası nedir, yılda kaç kez yapılır ve şartları nelerdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından TOKİ indirim kampanyası düzeninin detaylarını bugün açıklıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Toplu Konut İdaresi'nden konut veya işyeri alıp borcunu hemen kapatarak tapu almak isteyenlerin yararlanacağını duyurmuştu. Geçmişte TOKİ'den ev alan kişiler için indirim kampanyası yapılacağını duyanlar TOKİ indirim kampanyası ne zaman, yılda kaç kez yapılır ve şartları nelerdir sorusuna yanıt arıyor. Peki TOKİ indirim kampanyası ne zaman? 2022 2023 TOKİ indirim kampanyası nedir, yılda kaç kez yapılır ve şartları nelerdir?

TOKİ indirim kampanyası ne zaman? TOKİ indirim kampanyası nedir, yılda kaç kez yapılır ve şartları nelerdir?

TOKİ indirim kampanyası ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonların gündeminde yer alıyor. Bakan Kurum, ayrıca daha önce TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenler için de bir müjde vermişti. Bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim kampanyası detaylarını duyuracak. Peki TOKİ indirim kampanyası ne zaman? 2022 2023 TOKİ indirim kampanyası nedir, yılda kaç kez yapılır ve şartları nelerdir?

TOKİ indirim kampanyası ne zaman? TOKİ indirim kampanyası nedir, yılda kaç kez yapılır ve şartları nelerdir?

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN?

TOKİ borcu devam edenler için yeni müjde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Bakan Kurum yapılacak olan TOKİ indirim kampanyası için detaylarını bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurdu.

TOKİ YENİ İNDİRİM KAMPANYASI NEDİR?

Bakan Kurum, TOKİ'den aldığı evin borcunu erken ödeyerek tapusunu hemen almak isteyenler için indirim kampanyası yapıalcağını duyurdu. TOKİ'den aldığı evin borcunu erken ödeyerek tapusunu hemen almak isteyenler için yapılacak olan indirim kampanyasının detayları ise henüz bilinmiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ indirim kampanyası ne zaman? TOKİ indirim kampanyası nedir, yılda kaç kez yapılır ve şartları nelerdir?

"YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA YAPILAN BİR MİLLET KAMPANYASI"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar tam 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ'mizin tecrübesiyle; milletimizin uygun fiyatlı güvenli konutlarda oturması için gece gündüz çalışıyoruz.'İlk Evim İlk İş Yerim' projemiz de bu hedefle yola çıkmış; yerli ve milli imkânlarla yapılan bir MİLLET kampanyası!" dedi.

YENİ TOKİ MÜJDESİ GELDİ! İNDİRİM KAMPANYASI GELİYOR

Bakan Kurum, ayrıca daha önce TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenler için de bir müjde vererek, "Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için İNDİRİM KAMPANYAMIZ hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yarın açıklayacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin yararına ne varsa yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TOKİ indirim kampanyası ne zaman? TOKİ indirim kampanyası nedir, yılda kaç kez yapılır ve şartları nelerdir?
SON DAKİKA