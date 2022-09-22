TOKİ indirim kampanyası ne zaman? TOKİ indirim kampanyası nedir, yılda kaç kez yapılır ve şartları nelerdir?

"YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA YAPILAN BİR MİLLET KAMPANYASI"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar tam 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ'mizin tecrübesiyle; milletimizin uygun fiyatlı güvenli konutlarda oturması için gece gündüz çalışıyoruz.'İlk Evim İlk İş Yerim' projemiz de bu hedefle yola çıkmış; yerli ve milli imkânlarla yapılan bir MİLLET kampanyası!" dedi.

YENİ TOKİ MÜJDESİ GELDİ! İNDİRİM KAMPANYASI GELİYOR

Bakan Kurum, ayrıca daha önce TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenler için de bir müjde vererek, "Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için İNDİRİM KAMPANYAMIZ hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yarın açıklayacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin yararına ne varsa yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.