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Haberler Yaşam TOKİ kura tarihleri İstanbul, Ankara, İzmir: 2022 Sosyal konut kura takvimi ile TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 25.11.2022 08:33 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 08:33

TOKİ kura tarihleri İstanbul, Ankara, İzmir: 2022 Sosyal konut kura takvimi ile TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri devam ediyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden başlayan kura çekimi devam ediyor. 250 bin konutun hak sahibi belirleme kurası Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. İzmir, Ankara, İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Haftalık olarak yayımlanan sosyal konut kura takvimi Bakan Murat Kurum tarafından paylaşılıyor. TOKİ kura çekilişi tarihleri bütün illerde sorgulanmaya başladı. İşte, TOKİ kura tarihleri 2022 ile İlk Evim başvuru sonucu sorgulama ekranı…

TOKİ kura tarihleri İstanbul, Ankara, İzmir: 2022 Sosyal konut kura takvimi ile TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura tarihleri haftalık olarak açıklanan takvim ile belli olmaya devam ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir illeri başta olmak üzere 81 ilde araştırmalar sürüyor. TOKİ sosyal konut projesi başvuru sonuçları canlı yayın ardından sistemdeki yerini alıyor. 2023 Mart ayına kadar sürecek hak sahibi belirleme kuraları Doğu illerinde tamamlanmak üzere. TOKİ kura çekilişi ne zaman sorusu yanıt arıyor. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, 2022 TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama…

TOKİ kura tarihleri İstanbul, Ankara, İzmir: 2022 Sosyal konut kura takvimi ile TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başladı.

25 Kasım 2022 bugün Adıyaman'da kuralar çekiliyor.

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TOKİ kura tarihleri İstanbul, Ankara, İzmir: 2022 Sosyal konut kura takvimi ile TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

TOKİ kura tarihleri İstanbul, Ankara, İzmir: 2022 Sosyal konut kura takvimi ile TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ KURA TAKVİMİ HAFTALIK AÇIKLANACAK

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı başlıyor. İlk kura tarihi belli olurken Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kura takvimi belli oldu.

17-28 Kasım 2022 Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kura takvimi belli oldu!

TOKİ kura tarihleri İstanbul, Ankara, İzmir: 2022 Sosyal konut kura takvimi ile TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 TOKİ KURA TARİHLERİ

22 Kasım Salı: Tunceli 250 konut

23 Kasım Çarşamba: Elazığ 1831 konut – Gaziantep devam edecek

24 Kasım Perşembe: Adıyaman 2 bin 650

26 Kasım Cumartesi: Malatya 2 bin 791

28 Kasım Pazartesi: Diyarbakır 5 bin 550 konut

NOT: Erzurum Tekman ve Şenkaya Avşar'da başvuru sayısı az olduğu için 110 konutta kura çekimi yapılmayacak.

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