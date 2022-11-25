Haberler Yaşam TOKİ kura tarihleri İstanbul, Ankara, İzmir: 2022 Sosyal konut kura takvimi ile TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 25.11.2022 08:33 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 08:33

TOKİ kura tarihleri İstanbul, Ankara, İzmir: 2022 Sosyal konut kura takvimi ile TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri devam ediyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden başlayan kura çekimi devam ediyor. 250 bin konutun hak sahibi belirleme kurası Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. İzmir, Ankara, İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Haftalık olarak yayımlanan sosyal konut kura takvimi Bakan Murat Kurum tarafından paylaşılıyor. TOKİ kura çekilişi tarihleri bütün illerde sorgulanmaya başladı. İşte, TOKİ kura tarihleri 2022 ile İlk Evim başvuru sonucu sorgulama ekranı…