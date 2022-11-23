Haberler Yaşam TOKİ kura takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri 2022: TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ sonuç sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 23.11.2022 11:24 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 11:24

TOKİ kura takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri 2022: TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ sonuç sorgulama ekranı

TOKİ sosyal konut başvuru sonuçları il il açıklanamaya devam ediyor. 81 ilde gerçekleşen başvurular Ekim ayında son bulmuştu. TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri en çok sorgulananlar arasında yerini aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından 2023 Mart ayına kadar süreceği aktarılan kura çekimi Doğu illerinden başladı. TOKİ kura takvimi haftalık olarak güncellenmeye devam ediyor. TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama işlemleri başladı. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, il il tarihler…