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Haberler Yaşam TOKİ kura takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri 2022: TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ sonuç sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 23.11.2022 11:24 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 11:24

TOKİ kura takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri 2022: TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ sonuç sorgulama ekranı

TOKİ sosyal konut başvuru sonuçları il il açıklanamaya devam ediyor. 81 ilde gerçekleşen başvurular Ekim ayında son bulmuştu. TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri en çok sorgulananlar arasında yerini aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından 2023 Mart ayına kadar süreceği aktarılan kura çekimi Doğu illerinden başladı. TOKİ kura takvimi haftalık olarak güncellenmeye devam ediyor. TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama işlemleri başladı. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, il il tarihler…

TOKİ kura takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri 2022: TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ sonuç sorgulama ekranı

TOKİ sosyal konut projesi asil ve yedek isim listesi netleşmeye başladı. Birçok ilde kura çekilişi gerçekleşirken Youtube kanalı üzerinden canlı yayın ile takip edilebiliyor. TOKİ kura tarihleri İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde 250 bin konut için sorgulanmaya başladı. Hak sahipleri belirleme kurası tarihleri il il TOKİ kura takvimi üzerinden paylaşılıyor. İlk Evim İlk İş Yerim projesi sahiplerini buluyor. İşte, 2+1 3+1 TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı…

TOKİ kura takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri 2022: TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ sonuç sorgulama ekranı

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başladı.

23 Kasım 2022 bugün Elazığ ve Gaziantep'te kuralar çekiliyor.

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TOKİ kura takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri 2022: TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ sonuç sorgulama ekranı

TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

TOKİ kura takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri 2022: TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ sonuç sorgulama ekranı

TOKİ KURA TAKVİMİ HAFTALIK AÇIKLANACAK

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı başlıyor. İlk kura tarihi belli olurken Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kura takvimi belli oldu.

17-28 Kasım 2022 Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kura takvimi belli oldu!

TOKİ kura takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri 2022: TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ sonuç sorgulama ekranı

2022 TOKİ KURA TARİHLERİ

22 Kasım Salı: Tunceli 250 konut

23 Kasım Çarşamba: Elazığ 1831 konut – Gaziantep devam edecek

24 Kasım Perşembe: Adıyaman 2 bin 650

26 Kasım Cumartesi: Malatya 2 bin 791

28 Kasım Pazartesi: Diyarbakır 5 bin 550 konut

NOT: Erzurum Tekman ve Şenkaya Avşar'da başvuru sayısı az olduğu için 110 konutta kura çekimi yapılmayacak.

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