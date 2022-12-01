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Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura tarihleri takvimi ilçe ilçe 2022: TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi ne zaman?
Giriş Tarihi: 01.12.2022 11:54 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 11:55

TOKİ İstanbul kura tarihleri takvimi ilçe ilçe 2022: TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi ne zaman?

250 bin sosyal konut projesi için TOKİ kuraları il il çekilmeye devam ediyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illerindeki çekilişlerin sona ermesinin ardından TOKİ kura çekimi için yeni etap başladı. Akabinde başvuran sayısı 1 milyonu aşan İstanbul kura çekimi tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Proje kapsamında İstanbul'un 6 ilçesinde yapılacak çekilişle toplam 50.000 konut hak sahibi bulacak. Bu noktada İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar, ''TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2022 TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

TOKİ İstanbul kura tarihleri takvimi ilçe ilçe 2022: TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi ne zaman?

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi tarihleri araştırılıyor. İlk Evim İlk İş Yerim adlı sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul'da 6 ilçede toplam 50.000 konut inşa edecek. 2+1 ve 3+1 seçenekli konutlar, İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri, Tuzla ilçelerinde yapılacak. TOKİ kuraları bölge ve il bazında devam ederken TOKİ İstanbul Avrupa Yakası kura çekiliş tarihleri gündemdeki yerini aldı. Peki, TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kuraları ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu? İşte, 2022 TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi takvimi hakkında tğm merak edilenler.

TOKİ İstanbul kura tarihleri takvimi ilçe ilçe 2022: TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi ne zaman?

İSTANBUL TUZLA TOKİ KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİ!

TOKİ, 250 bin sosyal konut projesi ile beraber birçok projeyi hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul'da 50 bin sosyal konut projesi için kura çekimi gerçekleştirildi.

TOKİ resmi internet sitesinden yapılan duyuruda TOKİ İstanbul kura çekimi için şu ifadelere yer verildi:

"T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi'nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00'de gerçekleştirilecektir."

Buna göre; İstanbul Tuzla kura çekimi, 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 11.00'de yapıldı.

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TOKİ İstanbul kura tarihleri takvimi ilçe ilçe 2022: TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi ne zaman?

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

TOKİ İstanbul kura tarihleri takvimi ilçe ilçe 2022: TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi ne zaman?

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamındaki İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz duyurulmadı. TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

TOKİ İstanbul kura tarihleri takvimi ilçe ilçe 2022: TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi ne zaman?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu.

1 Aralık 2022 Perşembe (bugün) Bolu ve Karaman'da kura çekilişi gerçekleşiyor. Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

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