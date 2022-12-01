İSTANBUL TUZLA TOKİ KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİ!

TOKİ, 250 bin sosyal konut projesi ile beraber birçok projeyi hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul'da 50 bin sosyal konut projesi için kura çekimi gerçekleştirildi.

TOKİ resmi internet sitesinden yapılan duyuruda TOKİ İstanbul kura çekimi için şu ifadelere yer verildi:

"T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi'nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00'de gerçekleştirilecektir."

Buna göre; İstanbul Tuzla kura çekimi, 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 11.00'de yapıldı.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ