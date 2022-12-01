250 bin sosyal konut projesi için TOKİ kuraları il il çekilmeye devam ediyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illerindeki çekilişlerin sona ermesinin ardından TOKİ kura çekimi için yeni etap başladı. Akabinde başvuran sayısı 1 milyonu aşan İstanbul kura çekimi tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Proje kapsamında İstanbul'un 6 ilçesinde yapılacak çekilişle toplam 50.000 konut hak sahibi bulacak. Bu noktada İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar, ''TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2022 TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.