TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kuraları il bazında çekilmeye devam ediyor. Haftalık olarak yayımlanan TOKİ kura takvimi 17-25 Aralık 2022 tarihleri için belli olurken metropol şehir TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri araştırılıyor. Proje kapsamında 1 milyondan fazla başvurunun alındığı İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edilecek. Peki, TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, İstanbul TOKİ kura çekimi takvimi ile TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura sonuçları sorgulama ekranı…