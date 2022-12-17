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Haberler Yaşam TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi 2022: TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 17.12.2022 08:09 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 08:11

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi 2022: TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, ayın kaçında?

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kuraları il bazında çekilmeye devam ediyor. Haftalık olarak yayımlanan TOKİ kura takvimi 17-25 Aralık 2022 tarihleri için belli olurken metropol şehir TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri araştırılıyor. Proje kapsamında 1 milyondan fazla başvurunun alındığı İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edilecek. Peki, TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, İstanbul TOKİ kura çekimi takvimi ile TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura sonuçları sorgulama ekranı…

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi 2022: TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, ayın kaçında?

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi tarihleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. İlk Evim 250 bin sosyal konut kura çekilişleri tüm hızıyla devam ederken İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi merak ediliyor. Yapılacak çekilişle İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde inşa edilecek toplam 50.000 konut hak sahibine ulaştırılacak. Bu bağlamda projeye başvuru yapan İstanbullu vatandaşlar, ''TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. İşte, 2022 TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi tarihleri son durum.

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi 2022: TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, ayın kaçında?

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

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TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi 2022: TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, ayın kaçında?

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Yüzyılın en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı.

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi 2022: TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, ayın kaçında?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Aralık ayı ile beraber sıra Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan illere geldi.

Bu kapsamda 17 Aralık 2022 Cumartesi bugün Sivas ve Giresun'da kura çekilişi gerçekleşiyor. Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi 2022: TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, ayın kaçında?

17-25 ARALIK 2022 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

17-25 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Sivas, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Tokat, Rize, Yozgat, Artvin, Kırıkkale, Kırşehir, Trabzon, Nevşehir illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

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