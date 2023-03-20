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Haberler Yaşam TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi ne zaman belli oldu! TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 20.03.2023 09:32 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 09:33

TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi ne zaman belli oldu! TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak?

TOKİ İstanbul arsa kuraları ne zaman çekilecek sorusu belli oldu! 17 Mart 2023'te sona eren ilk etaptan sonra 20 Mart 2023 tarihinde yeni TOKİ arsa kura takvimi belli oldu. Yaşanan iki büyük deprem sonrası kuralara bir süre ara verilirken, 13 Mart'ta ilk TOKİ arsa kuraları başladı. TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi, yapılacak kuralar sonrasında belli olacak. İstanbul Merkez İlkevim Müşterek Arsa Projesinde bütün başvurular kabul edildi. Bunun yanında TOKİ İstanbul arsa müstakil arsa başvuruları gelecek hafta yapılacak. Peki, TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte detaylar

TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi ne zaman belli oldu! TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak?

TOKİ İstanbul arsa kura takvimi belli oldu! 20 - 27 Mart 2023 tarihleri arasında 60 binden fazla arsa kuralarla belli olacak. Vatandaşlar, "TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi isim listesi, yapılacak kura çekilişi ile belli olacak.

TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi ne zaman belli oldu! TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak?

YENİ TOKİ KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU

TOKİ kura çekimi sonuçları için yeni tarihler belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor.

17 Mart 2023'te sona eren ilk etaptan sonra 20 Mart 2023 tarihinde yeni TOKİ arsa kuraları başladı.

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TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi ne zaman belli oldu! TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak?

TOKİ İSTANBUL ARSA KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU!

Yeni TOKİ arsa kura takvimi ile 20 27 Mart arası çekilecek iller belli olurken, 27 Mart'ta İstanbul kuraları çekilecek.

TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi ne zaman belli oldu! TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak?

MÜŞTEREK ARSA BAŞVURULARININ TAMAMI KABUL EDİLDİ!

İstanbul Merkez İlkevim Müşterek Arsa Projesi 28 bin 954 parsele yapılan başvuruların tamamı kabul edildi. Böylece bütün başvurular onaylanmış oldu.

TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi ne zaman belli oldu! TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak?

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ DE BELLİ OLDU

20 - 27 Mart tarihleri arasında yapılacak TOKİ arsa kura çekimi ile arsalar kuraya çıkacak. Toplam 66.237 arsa hak sahiplerini bulacak. İşte, kurası çekilecek o iller:

20 Mart: Edirne, Bolu, Rize, Düzce, Yalova, Çorum

21 Mart: Çanakkale, Tekirdağ, Erzurum

22 Mart: Sivas, Manisa, Sakarya, Mersin, Kütahya

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