Haberler Yaşam TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi ne zaman belli oldu! TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 20.03.2023 09:32 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 09:33

TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi ne zaman belli oldu! TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak?

TOKİ İstanbul arsa kuraları ne zaman çekilecek sorusu belli oldu! 17 Mart 2023'te sona eren ilk etaptan sonra 20 Mart 2023 tarihinde yeni TOKİ arsa kura takvimi belli oldu. Yaşanan iki büyük deprem sonrası kuralara bir süre ara verilirken, 13 Mart'ta ilk TOKİ arsa kuraları başladı. TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi, yapılacak kuralar sonrasında belli olacak. İstanbul Merkez İlkevim Müşterek Arsa Projesinde bütün başvurular kabul edildi. Bunun yanında TOKİ İstanbul arsa müstakil arsa başvuruları gelecek hafta yapılacak. Peki, TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte detaylar