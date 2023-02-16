Haberler Yaşam TOKİ İstanbul konut başvurusu yapanlar dikkat: Başvurusu kabul edilmeyenler belli oldu! Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul konut başvurusu iptal edilenler

Giriş Tarihi: 16.02.2023 11:22 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 11:22

TOKİ İstanbul konut başvurusu iptal edilenler belli oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde hak sahibi belirleme kurası il il çekiliyor. TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri için ise gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere İlk Evim projesi ile megakentin Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50 bin konut inşa edilecek. 2+1 3+1 seçenekli konutlar sonuçların açıklanmasının ardından hak sahiplerine tahsis edilecek. Bu noktada TOKİ İstanbul kura sonuçları için geri sayım devam ederken konut başvuruları ile ilgili açıklama geldi. Toplu Konut İdaresi, İstanbul Avrupa Yakası konut başvurusu kabul edilmeyenlerin isim listesini paylaştı. İşte, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul başvurusu reddedilenlerin isim listesi…