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Haberler Yaşam TOKİ İstanbul konut başvurusu yapanlar dikkat: Başvurusu kabul edilmeyenler belli oldu! Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul konut başvurusu iptal edilenler
Giriş Tarihi: 16.02.2023 11:22 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 11:22

TOKİ İstanbul konut başvurusu yapanlar dikkat: Başvurusu kabul edilmeyenler belli oldu! Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul konut başvurusu iptal edilenler

TOKİ İstanbul konut başvurusu iptal edilenler belli oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde hak sahibi belirleme kurası il il çekiliyor. TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri için ise gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere İlk Evim projesi ile megakentin Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50 bin konut inşa edilecek. 2+1 3+1 seçenekli konutlar sonuçların açıklanmasının ardından hak sahiplerine tahsis edilecek. Bu noktada TOKİ İstanbul kura sonuçları için geri sayım devam ederken konut başvuruları ile ilgili açıklama geldi. Toplu Konut İdaresi, İstanbul Avrupa Yakası konut başvurusu kabul edilmeyenlerin isim listesini paylaştı. İşte, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul başvurusu reddedilenlerin isim listesi…

TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilmeyenler belli oldu! İşte Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul konut başvurusu iptal edilenlerin isim listesi

TOKİ İstanbul konut başvurusu yapanlar dikkat... İlk Evim İlk İş Yerim adlı sosyal konut projesinde hak sahibi belirleme kurası, noter huzurunda çekiliyor ve kazanan isimler Youtube canlı yayın üzerinden duyuruluyor. Bu noktada gözler 1 milyonu aşkın başvurunun alındığı TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri için gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. TOKİ İstanbul kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ederken konut başvuruları ile ilgili bir son dakika açıklaması yapıldı. TOKİ, resmi internet sayfası üzerinden TOKİ İstanbul konut başvurusu iptal edilenlerin isim listesini paylaştı. Böylece Avrupa Yakası'nda yer alan Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek konutlar için başvurusu kabul edilmeyenler belli oldu. İşte, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul konut başvurusu reddedilenlerin isim listesi

TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilmeyenler belli oldu! İşte Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul konut başvurusu iptal edilenlerin isim listesi

TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ YAYINDA!

TOKİ, resmi internet adresi üzerinden İstanbul konut başvurusu iptal edilenlerin isim listesini yayınladı.

Böylece Avrupa Yakası'nda yer alan Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek konutlar için başvurusu kabul edilmeyenler belli oldu.

TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilmeyenler belli oldu! İşte Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul konut başvurusu iptal edilenlerin isim listesi

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek.

Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı.TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilmeyenler belli oldu! İşte Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul konut başvurusu iptal edilenlerin isim listesi

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il yapılıyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilmeyenler belli oldu! İşte Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul konut başvurusu iptal edilenlerin isim listesi

2023 TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi e devlet üzerinden öğrenilebilir.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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