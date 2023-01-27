TOKİ kura süreci yayınlanan takvimler doğrultusunda devam ederken gözler İstanbul için gerçekleşecek kurada. 1 milyonu aşkın başvuruyla adeta rekor kıran sosyal konut projesinin megakentteki koluna ilişkin kuraların tarihi henüz bilinmiyor. Bu kapsamda her gün binlerce vatandaş gelişmeleri yakından takip etmek üzere "2023 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri takvimi son durum ve detaylar…