TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları için gözler açıklanacak tarihte. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri olmak üzere toplamda 50 bin konutun sahibini bulacağı çekilişle ilgili olarak "2023 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Tarihi projede şimdilerde 7. Etap kuralarını gerçekleştiriyor ve 8 Şubat tarihine kadar takvim belli. Peki, TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte o detaylar.