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Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura çekimi için geri sayım! 2023 TOKİ İstanbul 50.000 konut kura çekimi ne zaman, sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 27.01.2023 07:16 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 07:17

TOKİ İstanbul kura çekimi için geri sayım! 2023 TOKİ İstanbul 50.000 konut kura çekimi ne zaman, sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura süreci yayınlanan takvimler doğrultusunda devam ederken gözler İstanbul için gerçekleşecek kurada. 1 milyonu aşkın başvuruyla adeta rekor kıran sosyal konut projesinin megakentteki koluna ilişkin kuraların tarihi henüz bilinmiyor. Bu kapsamda her gün binlerce vatandaş gelişmeleri yakından takip etmek üzere "2023 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri takvimi son durum ve detaylar…

TOKİ İstanbul kura çekimi için geri sayım! 2023 TOKİ İstanbul 50.000 konut kura çekimi ne zaman, sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları için gözler açıklanacak tarihte. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri olmak üzere toplamda 50 bin konutun sahibini bulacağı çekilişle ilgili olarak "2023 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Tarihi projede şimdilerde 7. Etap kuralarını gerçekleştiriyor ve 8 Şubat tarihine kadar takvim belli. Peki, TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte o detaylar.

TOKİ İstanbul kura çekimi için geri sayım! 2023 TOKİ İstanbul 50.000 konut kura çekimi ne zaman, sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı.

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

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TOKİ İstanbul kura çekimi için geri sayım! 2023 TOKİ İstanbul 50.000 konut kura çekimi ne zaman, sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

TOKİ İstanbul kura çekimi için geri sayım! 2023 TOKİ İstanbul 50.000 konut kura çekimi ne zaman, sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi e devlet üzerinden öğrenilebilir.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ İstanbul kura çekimi için geri sayım! 2023 TOKİ İstanbul 50.000 konut kura çekimi ne zaman, sonuçları ne zaman açıklanacak?

27 OCAK – 8 ŞUBAT 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

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