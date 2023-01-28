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Haberler Yaşam Gözler TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri takviminde! TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, kura tarihleri yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 28.01.2023 23:41 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 23:41

Gözler TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri takviminde! TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, kura tarihleri yayınlandı mı?

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri için gözler gelecek resmi açıklamalara çevrildi. İlk Evim İlk İşyerim adlı yüzyılın en büyük sosyal konut projesinde 7. Etap kuraları çekilmeye başlandı. Bu noktada megakentte ev sahibi olmanın hayaliyle projeye başvuru yapan vatandaşlar "TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, kura tarihleri açıklandı mı?" sorularını gündeme taşıdı. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde inşa edilecek 50 bin konutun hak sahibi belirleme kurası için kurumdan yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, 2+1 3+1 isim listesi nasıl öğrenilir? İşte, başvuru sonucu sorgulama ekranı ve konu ile ilgili tüm detaylar.

TOKİ İstanbul kura çekimi için nefesler tutuldu! TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, kura tarihleri belli oldu mu?

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi açıklandı duyurusu için geri sayım devam ediyor. 250 bin sosyal konut projesi kapsamında megakentte Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50 bin ev inşa edilecek. 2+1 3+1 seçenekli konutların hak sahipleri diğer illerde olduğu gibi noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleşecek kuralar ile belirlenecek. Bu noktada vatandaşlar, "TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. 7. Etap kuraları tüm hızıyla sürerken 81 ilin çekilişi Mart ayında tamamlanacak. İşte, 2023 İstanbul TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ve ayrıntılı bilgiler.

TOKİ İstanbul kura çekimi için nefesler tutuldu! TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, kura tarihleri belli oldu mu?

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı.

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

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TOKİ İstanbul kura çekimi için nefesler tutuldu! TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, kura tarihleri belli oldu mu?

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

TOKİ İstanbul kura çekimi için nefesler tutuldu! TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, kura tarihleri belli oldu mu?

2023 TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi e devlet üzerinden öğrenilebilir.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ İstanbul kura çekimi için nefesler tutuldu! TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, kura tarihleri belli oldu mu?

28 OCAK – 8 ŞUBAT 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

28 Ocak – 8 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Bursa ve Denizli'de devam ederken Muğla, Balıkesir, Aydın, Çanakkale, Manisa, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar sonuçları açıklanacak.

İşte, güncel takvim:

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