Haberler Yaşam Gözler TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri takviminde! TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, kura tarihleri yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 28.01.2023 23:41 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 23:41

Gözler TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri takviminde! TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, kura tarihleri yayınlandı mı?

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri için gözler gelecek resmi açıklamalara çevrildi. İlk Evim İlk İşyerim adlı yüzyılın en büyük sosyal konut projesinde 7. Etap kuraları çekilmeye başlandı. Bu noktada megakentte ev sahibi olmanın hayaliyle projeye başvuru yapan vatandaşlar "TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, kura tarihleri açıklandı mı?" sorularını gündeme taşıdı. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde inşa edilecek 50 bin konutun hak sahibi belirleme kurası için kurumdan yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, 2+1 3+1 isim listesi nasıl öğrenilir? İşte, başvuru sonucu sorgulama ekranı ve konu ile ilgili tüm detaylar.