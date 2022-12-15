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Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura sonuçları nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 15.12.2022 07:55 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 07:56

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama ekranı için vatandaşlar sürekli olarak aratma yapıyor. Cuma günleri, etaplar resmi siteden paylaşılıyor. 4. etap kuraları bu hafta ile sona eriyor. Yeni etap belli olacakken, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında sorusu yanıt arıyor. 250 bin Sosyal Konut sahiplerini bulurken, 2+1 ve 3+1 evler için en çok başvuru İstanbul'dan geldi. 1 milyondan fazla başvuru yapıldığını hatırlatmakta fayda var. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri'de 50 bin konut satılacak. Peki, İstanbul TOKİ kuraları ne zaman yapılacak? İşte İstanbul TOKİ kura çekimi sorgulama ekranı

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ İstanbul kuraları için tarih yaklaşıyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri'de 50 bin konut, sahiplerini arıyor. TOKİ İstanbul kura çekimi ile 250 bin Sosyal Konut 81 ilde dağıtılıyor. 4. etap sona erirken, yeni etap resmi siteden paylaşılacak. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında? İşte detaylar…

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

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TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Yüzyılın en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı.

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura sonuçları nasıl öğrenilir?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Aralık ayı ile beraber sıra Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan illere geldi.

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Bu kapsamda 14 Aralık 2022 Çarşamba bugün Samsun ve Çorum'da kura çekilişi gerçekleşiyor. Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

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