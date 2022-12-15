Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Giriş Tarihi: 15.12.2022 07:55 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 07:56

TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama ekranı için vatandaşlar sürekli olarak aratma yapıyor. Cuma günleri, etaplar resmi siteden paylaşılıyor. 4. etap kuraları bu hafta ile sona eriyor. Yeni etap belli olacakken, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında sorusu yanıt arıyor. 250 bin Sosyal Konut sahiplerini bulurken, 2+1 ve 3+1 evler için en çok başvuru İstanbul'dan geldi. 1 milyondan fazla başvuru yapıldığını hatırlatmakta fayda var. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri'de 50 bin konut satılacak. Peki, İstanbul TOKİ kuraları ne zaman yapılacak? İşte İstanbul TOKİ kura çekimi sorgulama ekranı