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Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında? 2+1 ve 3+1 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 19.12.2022 07:36 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 07:36

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında? 2+1 ve 3+1 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu bir süredir vatandaşlar tarafından soruluyor. Kura çekilişinde 5. etap belli oldu. 7 Kasım 2022 tarihinde başlayan kuralar, kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Mart 2023'e kadar kuralar devam edecek. 50 bin sosyal konut İstanbul'da haks sahiplerini bulacak. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak sorusu yöneltiliyor. İstanbul'da 1 milyondan fazla başvuru yapılmıştı. 2+1 ve 3+1 evler, hak sahiplerini bulacak. Peki, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihler arasında? İşte TOKİ İstanbul kura çekilişi tarihleri hakkında detaylar…

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında? 2+1 ve 3+1 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla yanıt arıyor. 1 milyondan fazla başvuru İstanbul için yapıldı ve herkes kura için bekleyişe geçti. Noter huzurunda adil şekilde kuralar gerçekleşecek. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde kuralar çekilecek. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte bu konu hakkında detaylar

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında? 2+1 ve 3+1 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

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TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında? 2+1 ve 3+1 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Yüzyılın en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı.

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında? 2+1 ve 3+1 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında? 2+1 ve 3+1 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Aralık ayı ile beraber sıra Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan illere geldi.

Bu kapsamda 19 Aralık 2022 pazartesi bugün Tokat ve Bayburt'ta kura çekilişi gerçekleşiyor. Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

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