TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında? 2+1 ve 3+1 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu bir süredir vatandaşlar tarafından soruluyor. Kura çekilişinde 5. etap belli oldu. 7 Kasım 2022 tarihinde başlayan kuralar, kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Mart 2023'e kadar kuralar devam edecek. 50 bin sosyal konut İstanbul'da haks sahiplerini bulacak. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak sorusu yöneltiliyor. İstanbul'da 1 milyondan fazla başvuru yapılmıştı. 2+1 ve 3+1 evler, hak sahiplerini bulacak. Peki, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihler arasında? İşte TOKİ İstanbul kura çekilişi tarihleri hakkında detaylar…